“الزامل” السعودية للحديد تستهدف تصدير 50% من إنتاجها بمصر بحلول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف مجموعة الزامل للحديد السعودية التوسع فى عمليات التصدير من مصانعها فى مصر، لترفع نسبة الصادرات إلى 50% من إجمالى طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 40% خلال العام الجاري.
وقال خالد سعد، المدير العام لمجموعة الزامل فى مصر، إن المجموعة تسعى للتصدير إلى خمس دول جديدة خلال الفترة المقبلة.
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أضاف سعد، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوبيل الفضى للمجموعة فى مصر، أن“الزامل” تمتلك حاليًا مصنعين فى السوق المصرى، وتخطط لإضافة مصنع جديد خلال العام المقبل.
وأوضح أن الإنشاءات الخاصة بالمصنع الجديد، الذى سيخصص لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة، ستبدأ مطلع العام المقبل على مساحة 40 ألف متر مربع بمدينة السادات.
وأشار سعد إلى أن الطلب على الهياكل المعدنية الثقيلة قد ارتفع مؤخرًا بسبب تنفيذ العديد من مشروعات البتروكيماويات والبترول والغاز فى مصر.
وأضاف أن المصنع الجديد سيصل فيه المكون المحلى إلى نسبة 30%، ويشمل ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة تصل إلى 36 ألف طن خلال ثلاث سنوات، مع تمويل المشروع ذاتيًا.
وأكد سعد أن المجموعة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 15% فى مبيعاتها خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن“الزامل” تعاقدت مؤخرًا على تنفيذ مشروع ضخم فى تركيا، مما رفع عدد الأسواق التى تعمل بها المجموعة إلى 64 دولة، مع خطط للتوسع فى أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المشروعات الحكومية تستحوذ على 25% من مبيعات الشركة، بينما يتم توجيه بقية الإنتاج إلى التصدير، بالإضافة إلى القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا 75 ألف طن من المبانى والمنشآت المعدنية، مع خطط لزيادتها إلى 100 ألف طن سنويًا خلال العامين المقبلين.
وبحسب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تبلغ استثمارات مجموعة الزامل السعودية فى السوق المصرى نحو 70 مليون دولار.
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