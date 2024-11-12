“الزامل” السعودية للحديد تستهدف تصدير 50% من إنتاجها بمصر بحلول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مجموعة الزامل للحديد السعودية التوسع فى عمليات التصدير من مصانعها فى مصر، لترفع نسبة الصادرات إلى 50% من إجمالى طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 40% خلال العام الجاري.

وقال خالد سعد، المدير العام لمجموعة الزامل فى مصر، إن المجموعة تسعى للتصدير إلى خمس دول جديدة خلال الفترة المقبلة.

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أضاف سعد، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوبيل الفضى للمجموعة فى مصر، أن“الزامل” تمتلك حاليًا مصنعين فى السوق المصرى، وتخطط لإضافة مصنع جديد خلال العام المقبل.

وأوضح أن الإنشاءات الخاصة بالمصنع الجديد، الذى سيخصص لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة، ستبدأ مطلع العام المقبل على مساحة 40 ألف متر مربع بمدينة السادات.

وأشار سعد إلى أن الطلب على الهياكل المعدنية الثقيلة قد ارتفع مؤخرًا بسبب تنفيذ العديد من مشروعات البتروكيماويات والبترول والغاز فى مصر.

وأضاف أن المصنع الجديد سيصل فيه المكون المحلى إلى نسبة 30%، ويشمل ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة تصل إلى 36 ألف طن خلال ثلاث سنوات، مع تمويل المشروع ذاتيًا.

وأكد سعد أن المجموعة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 15% فى مبيعاتها خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن“الزامل” تعاقدت مؤخرًا على تنفيذ مشروع ضخم فى تركيا، مما رفع عدد الأسواق التى تعمل بها المجموعة إلى 64 دولة، مع خطط للتوسع فى أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المشروعات الحكومية تستحوذ على 25% من مبيعات الشركة، بينما يتم توجيه بقية الإنتاج إلى التصدير، بالإضافة إلى القطاع الخاص المصرى والأجنبي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا 75 ألف طن من المبانى والمنشآت المعدنية، مع خطط لزيادتها إلى 100 ألف طن سنويًا خلال العامين المقبلين.

وبحسب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تبلغ استثمارات مجموعة الزامل السعودية فى السوق المصرى نحو 70 مليون دولار.