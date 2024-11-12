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منسقة الأمم المتحدة: دور الأردن لا يضاهى بالمنطقة

11/12/2024 7:23:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون، إن الأمم المتحدة تعمل مع الأردن على تحقيق السلام المستدام وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأضافت أندرسون، في تصريح لفضائية "المملكة"، مساء الثلاثاء، أن الأردن يلعب دورا حاسما في استضافة اللاجئين، مشيرة إلى أن قرابة 30 وكالة وبرنامجا للأمم المتحدة يعملون في الأردن.

ولفتت إلى أن الأردن والأمم المتحدة، لديهم شراكة قوية في مختلف المجالات الإنسانية، مؤكدة أن دور الأردن لا يضاهى في المنطقة وهو يمثل صوت السلام.

وأوضحت أندرسون، أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان واليمن.

وبين أن الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة تعمل مع الحكومة الأردنية والشركاء لزيادة التمويل من أجل اللاجئين، مضيفة "نبحث عن طرق جديدة من أجل تعويض النقص في التمويل".

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