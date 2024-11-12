منسقة الأمم المتحدة: دور الأردن لا يضاهى بالمنطقة

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- Khaberni) خبرني - قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون، إن الأمم المتحدة تعمل مع الأردن على تحقيق السلام المستدام وتوفير المساعدات الإنسانية.
وأضافت أندرسون، في تصريح لفضائية "المملكة"، مساء الثلاثاء، أن الأردن يلعب دورا حاسما في استضافة اللاجئين، مشيرة إلى أن قرابة 30 وكالة وبرنامجا للأمم المتحدة يعملون في الأردن.
ولفتت إلى أن الأردن والأمم المتحدة، لديهم شراكة قوية في مختلف المجالات الإنسانية، مؤكدة أن دور الأردن لا يضاهى في المنطقة وهو يمثل صوت السلام.
وأوضحت أندرسون، أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان واليمن.
وبين أن الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة تعمل مع الحكومة الأردنية والشركاء لزيادة التمويل من أجل اللاجئين، مضيفة "نبحث عن طرق جديدة من أجل تعويض النقص في التمويل".
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