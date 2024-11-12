لائحة أجور الأطباء تدخل حيز التنفيذ السبت

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت نقابة الأطباء الثلاثاء تعليمات معالجة المرضى المُؤمَّنين لدى الجهات التأمينية المخالفة.

يأتي ذلك قبيل أيام من البدء بتطبيق لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 في الـ16 من الشهر الحالي.

وفيما يخص مرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية، اشترطت التعليمات على الطبيب الالتزام بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى والمراجعين.

وفيما يخص الكشفية، فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية رقم 5956

الصادرة عن مجلس الوزراء.

وحول الإجراءات الطبية (التشخيصية والعلاجية) التي تجرى بالعيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية، على الطبيب الالتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024.

ويستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور أي إجراءات طبية قام بها داخل عيادته عبر الدفع المباشر وعلى الحد الأدنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين.

واشترطت التعليمات أن يحتفظ الطبيب بسجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.

وفيما يتعلق بمرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، أكدت التعليمات على ضرورة أن يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى والمراجعين.

وفيما يتعلق بالكشفية وأجور الإجراءات الطبية فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024، وأن يحتفظ بنسخ الفاتورة المحررة لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعة والاطلاع.

وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية قد أعلنا في بيان عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أرسل لوزير الصحة بتاريخ 2024/1/16 بعد عقد عدة اجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية.

وقالا في بيان إن الكتاب يتضمن زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100 %، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 %، وزيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20 % للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

وشددا على أن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50 % عليها.

وأكد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لوزير الصحة.

بدوره، وتعقيبا على البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي "إن هذا مرفوض تماما لأن هناك تسعيرة ولائحة أجور وعقد موحّد من الصندوق التعاوني كلها صدر بها تعليمات ونُشرت بالجريد الرسمية".

وأكد الزعبي أن النقابة ملتزمة بقرار الحكومة عبر العمل بلائحة الأجور المنشورة بالجريدة الرسمية "ونرفض تماما أي لائحة أجور أخرى" وضعتها جهات ما، بحسب الغد.

وأضاف أنه على شركات التأمين الالتزام بالتسعيرة الموجودة والمنشورة في الجريد الرسمية في الـ15 من الشهر الماضي، والتي سيتم تفعيلها والعمل بها يوم السبت المقبل، أي بعد 30 يوما من نشرها رسميا.

وقال الزعبي "اعتبارا من يوم السبت المقبل، أي شركة أو صندوق أو جهة تأمينية لا تلتزم بهذه التسعيرة سوف يتم التعامل مع مرضاها بعلاجهم واستيفاء الحد الأدنى من الأجور وتسليم المريض فاتورة".

وتابع "على المريض أن يراجع شركات التأمين، وإذا ما امتنعت، فعليه أن يلجأ للقضاء لأن هذه الشركة لا تطبق القانون ولا تلتزم بما نشر في الجريدة الرسمية".

يُذكر أن لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، تشمل زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008، تقسم إلى 20 % زيادة بعد شهر،

و20 % زيادة بعد عام، و20 % زيادة بعد عامين.

وكان أمين سر النقابة د.طارق التميمي قال إن عدد إجراءات لائحة العام 2008 بلغت 1492 إجراء، في حين بلغ عدد الإجراءات في لائحة الأجور لسنة 2024 في صيغتها النهائية 4559 إجراء.

ولفت التميمي إلى أن الفارق بين اللائحتين يبلغ نحو 3100 إجراء.

وأوضح أن عدد الإجراءات التي طرأت عليها تعديلات والتي قدمتها النقابة بلغت نحو 2700 إجراء طبي، في حين أن الإجراءات التي لم يطرأ عليها أي تعديل وفق ما قدّمته النقابة يبلغ عددها نحو 400 إجراء.

وبين التميمي أن بعض الإجراءات شهدت نسبة خصم بين 10 و15 و20 % فيما تم خصم ما نسبته 30 % إلى 45 % لما يقارب من 1400 إجراء طبي.