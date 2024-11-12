المحامين تمنح منتسبيها مهلة للانضمام للفوترة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعقد نقابة المحامين بالتعاون مع دائرة ضريبة والمبيعات الأربعاء، محاضرة حول آليات الانضمام والاستخدام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني في تمام الساعة 3 عصرا في مجمع النقابات المهنية.

وكانت النقابة قد منحت المحامين من أصحاب المكاتب أو الشركاء في شركات المحاماة، مهلة حتى يوم الأحد المقبل، للانضمام لنظام الفوترة الإلكتروني، حيث ألغيت الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الانضمام للنظام.

وفي تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وقعت نقابة المحامين مذكرة تفاهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية السابقة والحالية للمحامين.

ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المحامين يحيى أبو عبود وعن الضريبة مديرها العام حسام أبو علي.

وقال أبو عبود، أن المذكرة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المحامين بتقديم الإقرارات الضريبية السابقة والحالية ودون التعرض للغرامات وتنظيم الإجراءات والسجلات والنماذج التي يتطلب على المحامي إعدادها وتنظيمها.

وبين أن المذكّرة تسهّل انضمام المحامين أصحاب المكاتب والشركاء في شركات المحاماة لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني دون ترتيب غرامات، وتقديم الدعم الفني والتدريب على ذلك.

وأضاف أن المذكرة تعد خطوة مهمة لتأكيد نقابة المحامين على مبدأ سيادة القانون والحرص على أداء الواجب الوطني المالي تجاه الدولة وتحقيق كافة عناصر العدالة والتيسير بالتعامل مع الملف الضريبي للزملاء المحامين وما يتعلق برسالة المحامي والأحكام الخاصة التي تتعلق بمهنة المحاماة.

وشدد أبو عبود على أن التسجيل إلزامي للمحامين أصحاب المكاتب وغير إلزامي للمحامين الذين يعملون براتب مهما بلغ مقداره، بحسب الغد.

وقال إن عدم الانضمام لنظام الفوترة في مدة أقصاها 17 من الشهر الجاري يحتّم الغرامات على المحامين المخالفين، لافتا إلى أنه عند التسجيل في الفوترة، يُلزم المحامي صاحب المكتب بإصدار فاتورة عند قبضه للأتعاب اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) العام 2025.

وشدد أبو عبود على أن الاتفاقية التي وقعتها النقابة مع دائرة ضريبة الدخل، تضمن أن تتم المحاسبة على أساس الأتعاب المقبوضة فعليا دون الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والميزانيات وإنما ملء جدول بالمبالغ المقبوضة والنفقات المصروفة.

وقال إنه أتيحت إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية عن السنوات الماضية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك.

بدوره، قال أبو علي إن بنود المذكرة ستمكن المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاطهم في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام إلى النظام دون ترتيب أي غرامات أو صعوبات.

وأكد أن المذكرة تحقق العدالة وتوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة وتمكين المحامين من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وإمكانية تجنبهم للغرامات.

من جانبه، قال نقيب المحامين السابق مازن إرشيدات إنه إبان قيادته لمجلس النقابة، عارضت النقابة نظام الفوترة الإلكتروني، وهو ما دفع وزير المالية السابق محمد العسعس بإصدار قرار صدرت بموجبه تعليمات نشرت في الجريدة الرسمية أعفت المحامين الذين دخلهم السنوي أقل من 50 ألف دينار من الانضمام لنظام الفوترة.

ولفت إلى أنه حاليا، هناك غرامة على عاتق المحامي الذي لا ينضم لنظام الفوترة، تبلغ قيمتها 250 دينارا، والتي ستطبق عند تقديم المحامين كشوف التقدير الذاتي في الثالث الأول من السنة المقبلة.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، صدرت تعليمات الفوترة الإلكترونية على إيرادات المحامين.

وحسب التعليمات حينها، سيتم اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة، بدلاً عن الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته 50 ألف دينار سنويا، وذلك لغايات احتساب الضريبة.

ونصت التعليمات على أن المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنوياً عن 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لنظام الفوترة وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ بلوغه هذا الحد.

وذكرت أنه في حال بلغت إيرادات المحامي المقبوضة سنوياً بمقدار يزيد عن 50 ألف دينار، فإنه يتوجب على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، وفي حال انخفضت إيراداته عن 50 ألف دينار سنويا يتوجب أيضا تعديل وضعه وفقا للتعليمات.