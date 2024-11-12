السياح القادمون للاردن يتراجعون %6.6

MENAFN - Khaberni) خبرني - تراجع عدد السياح الذين زاروا الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وبلغ عدد زوار الأردن من السياح الدوليين 5.191 مليون سائح مقارنة مع

5.559 مليون.

وبحسب البيانات الوزارية، فإن مقدار التراجع الكلي للزوار الدوليين بلغ نحو 368 ألف سائح من مختلف دول العالم.

وأظهرت البيانات أن أعداد زوار المملكة الدوليين من سياح المبيت بلغوا نحو 4.439 مليون سائح مسجلة نسبة انخفاض بلغت 4.6 %، خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 4.657 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مقدار تراجع أعداد سياح المبيت نحو 218 ألف سائح.

وجاء في البيانات، أن نسبة انخفاض عدد السياح الدوليين من زوار اليوم الواحد بلغت 16.6 %، خلال العشرة شهور الأولى العام الحالي، إذ بلغت أعدادهم قرابة 752.1 ألف سائح، مقارنة مع 902.7 ألف سائح خلال الفترة نفسها

من العام الماضي.

وسجل مقدار تراجع أعداد زوار اليوم الواحد، نحو 150.6 ألف سائح.

ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة

25.8 %، لتصل إلى 6.353 مليون سائح كانت حصة سياح المبيت نحو 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح لزوار اليوم الواحد.

وتراجع مجموع إنفاق الزوار الدوليين 4.2 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ذاته.

وبلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، نحو 3.950 مليار دينار (5.564) مليار دولار أميركي خلال

التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، يقابله 4.125 مليار دينار (5.819) مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض مقدار إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، نحو 175 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 27.4 % بما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار).