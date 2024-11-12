السياح القادمون للاردن يتراجعون %6.6

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تراجع عدد السياح الذين زاروا الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغ عدد زوار الأردن من السياح الدوليين 5.191 مليون سائح مقارنة مع
5.559 مليون.
وبحسب البيانات الوزارية، فإن مقدار التراجع الكلي للزوار الدوليين بلغ نحو 368 ألف سائح من مختلف دول العالم.
وأظهرت البيانات أن أعداد زوار المملكة الدوليين من سياح المبيت بلغوا نحو 4.439 مليون سائح مسجلة نسبة انخفاض بلغت 4.6 %، خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 4.657 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مقدار تراجع أعداد سياح المبيت نحو 218 ألف سائح.
وجاء في البيانات، أن نسبة انخفاض عدد السياح الدوليين من زوار اليوم الواحد بلغت 16.6 %، خلال العشرة شهور الأولى العام الحالي، إذ بلغت أعدادهم قرابة 752.1 ألف سائح، مقارنة مع 902.7 ألف سائح خلال الفترة نفسها
من العام الماضي.
وسجل مقدار تراجع أعداد زوار اليوم الواحد، نحو 150.6 ألف سائح.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة
25.8 %، لتصل إلى 6.353 مليون سائح كانت حصة سياح المبيت نحو 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح لزوار اليوم الواحد.
وتراجع مجموع إنفاق الزوار الدوليين 4.2 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ذاته.
وبلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، نحو 3.950 مليار دينار (5.564) مليار دولار أميركي خلال
التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، يقابله 4.125 مليار دينار (5.819) مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفض مقدار إنفاق الزوار الدوليين (الدخل السياحي)، نحو 175 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 27.4 % بما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار).
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