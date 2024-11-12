البنـتاجون: الحـوثيون هـاجـمـوا سفـيـنـتـيــن عسكريتين أمريكيتين فــــي بــــاب الـمـندب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أعلن البنتاجون أمس أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيّرات باتجاه مدمّرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب يوم الإثنين، لكنهما تمكنتا من التصدي للهجوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر للصحفيين إن السفينتين «تعرّضتا لهجوم استخدمت خلاله ثماني طائرات من دون طيار، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن».
وأضاف: «تمّ التعامل معها بنجاح»، مشيرا إلى أن «السفينتين لم تتعرضا لضرر، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى».
وكان البنتاجون قد أعلن أن مقاتلات أمريكية شنّت ليل السبت غارات على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.
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