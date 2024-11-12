البنـتاجون: الحـوثيون هـاجـمـوا سفـيـنـتـيــن عسكريتين أمريكيتين فــــي بــــاب الـمـندب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬البنتاجون‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬أطلقوا‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬باتجاه‭ ‬مدمّرتين‭ ‬أمريكيتين‭ ‬أثناء‭ ‬عبورهما‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬لكنهما‭ ‬تمكنتا‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬بات‭ ‬رايدر‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬السفينتين‭ ‬‮«‬تعرّضتا‭ ‬لهجوم‭ ‬استخدمت‭ ‬خلاله‭ ‬ثماني‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬وخمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬مضادة‭ ‬للسفن،‭ ‬وثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬مضادة‭ ‬للسفن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تمّ‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بنجاح‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السفينتين‭ ‬لم‭ ‬تتعرضا‭ ‬لضرر،‭ ‬ولم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬بأذى‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬البنتاجون‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬مقاتلات‭ ‬أمريكية‭ ‬شنّت‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬تخزين‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬لمهاجمة‭ ‬سفن‭ ‬عسكرية‭ ‬ومدنية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭. ‬