Wednesday, 13 November 2024 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتمال المتأهلين لثمن نهائي فردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

11/12/2024 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استكملت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأقيمت‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬فردي‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬فارس‭ ‬التوبلي‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬أراف‭ ‬ديكيال،‭ ‬وخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و‭(‬3‭)‬6/7،‭ ‬ليفقد‭ ‬فرصة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬حاول‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا‭ ‬لكن‭ ‬الخبرة‭ ‬لعبت‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تفوق‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬المصنف‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬النمساوي‭ ‬كريس‭ ‬جوفان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬قلي‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬أكسيل‭ ‬رابر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬ليواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬فاز‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬أردا‭ ‬أيدين‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬أزان‭ ‬أسيز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحد‭ ‬وبنتيجة‭ ‬7‭/‬6،‭ ‬2‭/‬6‭ ‬و7‭/‬5،‭ ‬وتغلب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرغيماث‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ميرك‭ ‬سميجكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬تفوق‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانيسلاف‭ ‬كوسيف‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬فيصل‭ ‬أبو‭ ‬طه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬انسحبت‭ ‬اللاعب‭ ‬البحرينية‭ ‬حنين‭ ‬النجار‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬التشيكية‭ ‬غلوريا‭ ‬ليفنسكي‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬السريلانكية‭ ‬في‭. ‬دي‭. ‬راشمي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

مباريات‭ ‬الزوجي

وانطلقت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي،‭ ‬ففي‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬تغلب‭ ‬الثنائي‭ ‬فازليزا‭ ‬دورينا‭ ‬وإيكاترينا‭ ‬دوتسينكو‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬داريا‭ ‬دوموفا‭ ‬وبريشا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬سيا‭ ‬بارسيد‭ ‬وثانيا‭ ‬ساري‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬كارا‭ ‬دو‭ ‬تويت‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬والهندي‭ ‬باركا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وتمكن‭ ‬الثنائي‭ ‬سافانا‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬استراليا‭ ‬وفيكتوريا‭ ‬لاكي‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬أريس‭ ‬توكاج‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وراشما‭ ‬من‭ ‬سريلانكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي،‭ ‬وتبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث