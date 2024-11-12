اكتمال المتأهلين لثمن نهائي فردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استكملت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأقيمت‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬فردي‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬فارس‭ ‬التوبلي‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬أراف‭ ‬ديكيال،‭ ‬وخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و‭(‬3‭)‬6/7،‭ ‬ليفقد‭ ‬فرصة‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬حاول‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا‭ ‬لكن‭ ‬الخبرة‭ ‬لعبت‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تفوق‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬المصنف‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬النمساوي‭ ‬كريس‭ ‬جوفان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬قلي‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬أكسيل‭ ‬رابر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬ليواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬فاز‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬أردا‭ ‬أيدين‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬أزان‭ ‬أسيز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحد‭ ‬وبنتيجة‭ ‬7‭/‬6،‭ ‬2‭/‬6‭ ‬و7‭/‬5،‭ ‬وتغلب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرغيماث‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ميرك‭ ‬سميجكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬تفوق‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانيسلاف‭ ‬كوسيف‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬فيصل‭ ‬أبو‭ ‬طه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬انسحبت‭ ‬اللاعب‭ ‬البحرينية‭ ‬حنين‭ ‬النجار‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬التشيكية‭ ‬غلوريا‭ ‬ليفنسكي‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬السريلانكية‭ ‬في‭. ‬دي‭. ‬راشمي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

مباريات‭ ‬الزوجي

وانطلقت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي،‭ ‬ففي‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬تغلب‭ ‬الثنائي‭ ‬فازليزا‭ ‬دورينا‭ ‬وإيكاترينا‭ ‬دوتسينكو‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬داريا‭ ‬دوموفا‭ ‬وبريشا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬سيا‭ ‬بارسيد‭ ‬وثانيا‭ ‬ساري‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬كارا‭ ‬دو‭ ‬تويت‭ ‬من‭ ‬ناميبيا‭ ‬والهندي‭ ‬باركا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬وتمكن‭ ‬الثنائي‭ ‬سافانا‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬استراليا‭ ‬وفيكتوريا‭ ‬لاكي‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬أريس‭ ‬توكاج‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وراشما‭ ‬من‭ ‬سريلانكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي،‭ ‬وتبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬