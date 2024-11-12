اكتمال المتأهلين لثمن نهائي فردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استكملت يوم أمس الثلاثاء مباريات دور الـ32 لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة « J 30» التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس للأسبوع الثاني على التوالي.
وأقيمت أمس مجموعة من مباريات فردي فئة الأولاد، حيث قدم اللاعب البحريني فارس التوبلي مباراة كبيرة أمام اللاعب الهندي أراف ديكيال، وخسر بصعوبة بنتيجة 3/6 و(3)6/7، ليفقد فرصة العبور إلى دور الـ16.
وفي مباراة أخرى ضمن إطار الدور ذاته، حاول اللاعب البحريني أحمد السيد الصمود أمام اللاعب الهندي تيجاس أهوجا لكن الخبرة لعبت دورها في تفوق اللاعب الهندي بنتيجة 6/2 و6/2.
ومن جانب آخر، تمكن اللاعب الكويتي محمد العوضي المصنف السابع في البطولة من التأهل إلى الدور التالي بعد فوزه على اللاعب النمساوي كريس جوفان بنتيجة 6/0 و6/1، فيما خسر مواطنه محمد قلي أمام اللاعب السويدي أكسيل رابر بنتيجة 6/1 و6/2 ليواصل اللاعب السويدي مشواره في البطولة.
وفي المباريات الأخرى التي لعبت أمس ضمن دور الـ32 لفردي الأولاد، فاز التركي هاكان أردا أيدين على الهندي أزان أسيز بمجموعتين مقابل مجموعة واحد وبنتيجة 7/6، 2/6 و7/5، وتغلب الروماني ديف كانبرغيماث على التشيكي ميرك سميجكي بنتيجة 7/5 و6/0، كما تفوق اللاعب البلغاري ستانيسلاف كوسيف الذي توّج بلقب الأسبوع الماضي، على اللاعب الأردني فيصل أبو طه بنتيجة 6/0 و6/2.
وضمن منافسات دور الـ32 لفردي الفتيات، انسحبت اللاعب البحرينية حنين النجار من مباراتها مع اللاعب التشيكية غلوريا ليفنسكي بسبب المرض، فيما لم تجد اللاعبة المصرية سارة دسوقي صعوبة كبيرة في التغلب على منافستها السريلانكية في. دي. راشمي بنتيجة 6/2 و6/0.
مباريات الزوجي
وانطلقت أمس منافسات دور الـ16 لمسابقة الزوجي، ففي زوجي الفتيات تغلب الثنائي فازليزا دورينا وإيكاترينا دوتسينكو على الثنائي داريا دوموفا وبريشا بنتيجة 6/2 و6/4، كما فاز الثنائي الهندي سيا بارسيد وثانيا ساري على الثنائي كارا دو تويت من ناميبيا والهندي باركا ناير بنتيجة 6/2 و6/1، وتمكن الثنائي سافانا جيمس من استراليا وفيكتوريا لاكي من السويد من الفوز على الثنائي أريس توكاج من تركيا وراشما من سريلانكا بنتيجة 6/1 و6/1.
مباريات اليوم
وتبدأ اليوم الأربعاء مباريات دور الـ16 لمسابقة الفردي، فيما تقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الزوجي، وتبدأ المباريات في الساعة التاسعة صباحا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
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