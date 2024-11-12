إبراهيم وبويلو يتألقان في الجولة الثانية ليوم السباقات الوطنية في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تألق عيسى إبراهيم وأندرياس بويلو خلال منافسات الجولة الثانية من بطولة البحرين للسيارات السياحية والتي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، ضمن فعاليات يوم السباقات الوطنية.
كما تألق أيضا كل من محمد الزيدان وسعود التورة فقد حققا الفوز في فئتيهما في الجولة الثانية من بطولة البحرين للدراجات النارية والتي انطلقت أيضا كجزء من يوم السباقات الوطنية على مضمار الحلبة الداخلية الذي يبلغ طوله 2.55 كيلومتر.
وخلال منافسات الجولة الثانية افتتح معاذ الزهراوي السباق في بطولة البحرين السيارات بتصدر جدول التجارب الحرة بسيارته هوندا سيفيك تشالينجر بزمن لفة واحدة و19.207 ثانية. ثم تولى إبراهيم المسؤولية في التصفيات، وحصل على مركز الانطلاق الأول للسباق الأول بأفضل زمن بلغ 1:18.825.
استغل إبراهيم موقعه على خط الانطلاق ليحقق الفوز في السباق الافتتاحي المكون من 15 لفة، والذي كان لابد من إيقافه مؤقتًا بسبب حادث على المضمار يتعلق بالزهراوي، الذي بدأ بجانب إبراهيم في الصف الأول. واصل إبراهيم من حيث توقف ووصل إلى ختام السباق بسيارته هوندا سيفيك بزمن فوز بلغ ساعة وأربع دقائق و52.505 ثانية. أنهى السباق متقدمًا بفارق 3.167 ثانية على بيلو، بينما جاء علي باقر في المركز الثالث بفارق 1:08.687 ثانية، وكلاهما أيضًا بسيارة هوندا سيفيك.
في السباق الثاني، كان حمد خميس في الصدارة بسيارته هوندا سيفيك بعد خط الانطلاق العكسي، ولكن في البداية، تمكن باقر من الانطلاق بسرعة وتمكن من أخذ الصدارة في المنعطف الأول. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى استحوذ بيلو في منتصف اللفة الافتتاحية، وحافظ على تقدمه بقية المضمار بينما بنى فجوة كبيرة بأكثر من نصف دقيقة عند النهاية. كان وقت فوز بيلو في السباق 20:31.740 بينما جاء باقر في المركز الثاني بفارق 34.696 ثانية، أكمل خميس المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج بفارق لفة واحدة.
وفي الوقت نفسه، سجل الزيدان على متن كاوازاكي ZX 6 أسرع زمن في التجارب الحرة في فئة 600 سي سي بزمن قدره 1:12.794، بينما تصدر نواف الشعيبي على متن سوزوكي 1000 SXR فئة 1000 سي سي بزمن قدره 1:15.822. وفي التصفيات، حقق علي بوشهري المركز الأول في الترتيب العام بزمن قدره 1:10.781 على متن هوندا CBR 600 RR ، كما كان متقدماً على فئة 600 سي سي. وكان الطورة المتصدر بين المتنافسين على فئة 1000 سي سي بزمن قدره 1:12.279. وفي السباق الوحيد الذي تضمن 14 لفة، حقق الزيدان الفوز في الترتيب العام بزمن قدره 16:52.845. وانضم إليه على منصة التتويج في فئة 600 سي سي بوشهري، الذي كان متأخراً بفارق 9.856 ثانية، وسيف البوعينين على متن ياماها R 6، الذي احتل المركز الثالث بفارق 54.983 ثانية عن الفائز.
فاز الطورة بفئة 1000 سي سي في 17:16.888، وحل حسن العوضي في المركز الثاني بفارق 27.376 ثانية على متن ياماها R 1، بينما احتل فهد الحشاش على متن سوزوكي GSXR المركز الثالث بفارق لفة واحدة خلفه. تم تنظيم الجولة الثانية ليوم السباقات الوطنية من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات، ولجنة سباقات الحلبة، ولجنة البحرين للدراجات النارية، ولجنة البحرين لسباقات الأوتوكروس والدريفت، ونادي المارشالز. ومن المقرر أن تنطلق سبع جولات من يوم السباقات الوطنية هذا الموسم 2024/2025، على أن تختتم جولاتها شهر مايو العام المقبل.
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