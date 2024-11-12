إبراهيم وبويلو يتألقان في الجولة الثانية ليوم السباقات الوطنية في الحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تألق‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم‭ ‬وأندرياس‭ ‬بويلو‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬السياحية‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬تألق‭ ‬أيضا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الزيدان‭ ‬وسعود‭ ‬التورة‭ ‬فقد‭ ‬حققا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬فئتيهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬أيضا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2‭.‬55‭ ‬كيلومتر‭.‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬افتتح‭ ‬معاذ‭ ‬الزهراوي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬السيارات‭ ‬بتصدر‭ ‬جدول‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬بسيارته‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬تشالينجر‭ ‬بزمن‭ ‬لفة‭ ‬واحدة‭ ‬و19‭.‬207‭ ‬ثانية‭. ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬إبراهيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬للسباق‭ ‬الأول‭ ‬بأفضل‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬1‭:‬18‭.‬825‭.‬

استغل‭ ‬إبراهيم‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لفة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إيقافه‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬يتعلق‭ ‬بالزهراوي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بجانب‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭. ‬واصل‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬السباق‭ ‬بسيارته‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬بزمن‭ ‬فوز‭ ‬بلغ‭ ‬ساعة‭ ‬وأربع‭ ‬دقائق‭ ‬و52‭.‬505‭ ‬ثانية‭. ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭.‬167‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬بيلو،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬علي‭ ‬باقر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬1‭:‬08‭.‬687‭ ‬ثانية،‭ ‬وكلاهما‭ ‬أيضًا‭ ‬بسيارة‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭.‬

في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني،‭ ‬كان‭ ‬حمد‭ ‬خميس‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بسيارته‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬بعد‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬العكسي،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬تمكن‭ ‬باقر‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬بسرعة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭. ‬لم‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلاً‭ ‬حتى‭ ‬استحوذ‭ ‬بيلو‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬اللفة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بقية‭ ‬المضمار‭ ‬بينما‭ ‬بنى‭ ‬فجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬دقيقة‭ ‬عند‭ ‬النهاية‭. ‬كان‭ ‬وقت‭ ‬فوز‭ ‬بيلو‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬20:31.740‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬باقر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬34‭.‬696‭ ‬ثانية،‭ ‬أكمل‭ ‬خميس‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفارق‭ ‬لفة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬سجل‭ ‬الزيدان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬كاوازاكي‭ ‬ ZX 6‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬12‭.‬794،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سوزوكي‭ ‬1000‭ ‬ SXR ‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬15‭.‬822‭. ‬وفي‭ ‬التصفيات،‭ ‬حقق‭ ‬علي‭ ‬بوشهري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬10‭.‬781‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬هوندا‭ ‬ CBR ‭ ‬600 RR ،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭. ‬وكان‭ ‬الطورة‭ ‬المتصدر‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬1‭:‬12‭.‬279‭. ‬وفي‭ ‬السباق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬14‭ ‬لفة،‭ ‬حقق‭ ‬الزيدان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬16‭:‬52‭.‬845‭. ‬وانضم‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬بوشهري،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬9‭.‬856‭ ‬ثانية،‭ ‬وسيف‭ ‬البوعينين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ياماها R 6،‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬54‭.‬983‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭.‬

فاز‭ ‬الطورة‭ ‬بفئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬17‭:‬16‭.‬888،‭ ‬وحل‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬27.376‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ياماها‭ ‬ R 1،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬فهد‭ ‬الحشاش‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سوزوكي‭ ‬ GSXR ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬لفة‭ ‬واحدة‭ ‬خلفه‭. ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ليوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولجنة‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت،‭ ‬ونادي‭ ‬المارشالز‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬جولاتها‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬