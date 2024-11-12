منتخـبنا ينـقل تدريباته إلى ((الوطـني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سينقل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬لخوض‭ ‬التمرين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬‮

‬‭ ‬وسيتحدث‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬عن‭ ‬استعداداته‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬مساء‭.‬‮

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ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬جوانب‭ ‬تتعلق‭ ‬باستعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وطبيعة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمعه‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭.‬‮

‬‭ ‬كما‭ ‬سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬برانكو‭ ‬إيفانكوفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬ويليه‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبه‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬مساء‭.‬