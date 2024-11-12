منتخـبنا ينـقل تدريباته إلى ((الوطـني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سينقل اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير إلى استاد البحرين الوطني، وذلك لخوض التمرين عند الساعة 6:30 مساء، استعدادا لمواجهة المنتخب الصيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وسيتحدث مدرب منتخبنا الوطني الكرواتي دراغان تالاييتش عند الساعة 6:00 مساءً عن استعداداته للمباراة أمام منتخب الصين المقررة يوم غد الخميس عند الساعة 5:00 مساء.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الحديث عن عدة جوانب تتعلق باستعدادات المنتخب في الفترة الأخيرة، وطبيعة المواجهة التي ستجمعه أمام منتخب الصين.
كما سيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب الصين عند الساعة 4:30 مساء، ويليه تدريب منتخبه عند الساعة 5:00 مساء.
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