اعتماد القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعتمد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬بقيادة‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭: ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬علي‭ ‬شكرالله،‭ ‬صادق‭ ‬شكر‭ ‬الله،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬صباح‭ ‬حسين،‭ ‬حسين‭ ‬سلمان،‭ ‬مرتضى‭ ‬اسماعيل‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المحترف‭ ‬السابق‭ ‬وين‭ ‬شيزم‭ ‬بعد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬ألكسندر‭ ‬كليف‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬بداعي‭ ‬الدراسة‭.‬

وكان‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استعدادا‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراتين‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومع‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬ضيافتها‭.‬