اعتماد القائمة الأولية لمنتخب رجال السلة‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمد الجهاز الفني لمنتخب رجال السلة بقيادة اللبناني جاد الحاج القائمة الأولية والتي تضم 12 لاعبا وهم: مصطفى حسين، علي حسين، محمد أمير، محمود عباس، ميثم جميل، علي شكرالله، صادق شكر الله، محمد بوعلاي، أحمد سلمان، صباح حسين، حسين سلمان، مرتضى اسماعيل.
ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على المحترف السابق وين شيزم بعد الاستغناء عن المحترف الذي لعب في بطولة الخليج ألكسندر كليف.
ويغيب عن القائمة عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم: علي عقيل وعلي جابر ومزمل أمير بداعي الدراسة.
وكان تدريب المنتخب قد انطلق يوم أمس الثلاثاء استعدادا للتصفيات الآسيوية، وسيلعب منتخبنا مباراتين مع سوريا في البحرين ومع الإمارات في ضيافتها.
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