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مركز ناصر العلمي والتقني يوقع اتفاقية تعاون مع نادي أي سي ميلان

11/12/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي‭ ‬المدرسي‭ ‬والتدريب‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقع‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بمدينة‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬النادي‭ ‬مايكل‭ ‬أوتلي‭ ‬المدير‭ ‬التجاري‭ ‬للنادي‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العبسي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭. ‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬والنادي‭ ‬الروسونيري‭ (‬ Rossoneri ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬عبر‭ ‬ترجمة‭ ‬فلسفة‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬التكوين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتدريب‭ ‬الرياضي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

واشتملت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬سينقلها‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬العريق‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬التعليمي‭ ‬الرياضي‭ (‬الرياضة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭) ‬بمركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬تنمية‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬للناشئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬متخصصة،‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬وإبرازها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬د‭.‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬يولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وأهمية‭ ‬صناعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬عبر‭ ‬التأسيس‭ ‬الصحيح‭ ‬للناشئة‭ ‬الموهوبين‭ ‬ذوي‭ ‬الشغف‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬إطار‭ ‬علمي‭ ‬ومنهجي‭ ‬يرسم‭ ‬ملامحه‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشينه‭ ‬لمسار‭ ‬تعليمي‭ ‬فريد‭ ‬وهو‭ ‬مسار‭ ‬الرياضة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭. ‬وأضاف‭ ‬النعيمي‭ ‬بأن‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المركز‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رفد‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصانعي‭ ‬النجومية‭ ‬من‭ ‬لاعبين،‭ ‬ومدربين،‭ ‬وإداريين‭ ‬ذوو‭ ‬العقلية‭ ‬الرياضية‭ ‬الاحترافية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكوينهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬علمية‭ ‬ورياضية‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬مما‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬انطلاقتهم‭ ‬نحو‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬مايكل‭ ‬أوتلي،‭ ‬المدير‭ ‬التجاري‭ ‬لنادي‭ ‬إيه‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إيه‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬برو‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتوسيع‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬تربطنا‭ ‬بها‭ ‬علاقات‭ ‬قوية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬ Casa ‭ ‬ Milan ‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬للاعبين‭ ‬الطموحين،‭ ‬لتنمية‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬المواهب‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬ستنتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المثير‭.‬‮»‬

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