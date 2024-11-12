مركز ناصر العلمي والتقني يوقع اتفاقية تعاون مع نادي أي سي ميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في خطوة نوعية لتعزيز التعليم الرياضي المدرسي والتدريب الاحترافي في كرة القدم في مملكة البحرين، وقع مركز ناصر العلمي والتقني اتفاقية تعاون حصرية مع نادي أي سي ميلان الإيطالي في مقر النادي بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية، حيث وقع الاتفاقية من جانب مركز ناصر العلمي والتقني د. عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب النادي مايكل أوتلي المدير التجاري للنادي الإيطالي، وذلك بحضور السفير أسامة بن عبد الله العبسي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين المركز والنادي الروسونيري ( Rossoneri ) في مجال التعليم الرياضي، من خلال التكامل بين الجهتين وتوحيد الجهود في صناعة المواهب الرياضية عبر ترجمة فلسفة مركز ناصر العلمي والتقني في الجمع بين التكوين الأكاديمي والتدريب الرياضي تحت مظلة التعليم المدرسي للمرحلة الثانوية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين والمنطقة.
واشتملت الاتفاقية على عدد من المميزات والخبرات التي سينقلها النادي الإيطالي العريق للمشاركين في المسار التعليمي الرياضي (الرياضة وإدارة الأعمال) بمركز ناصر العلمي والتقني عبر دعم تنمية الثقافة الرياضية للناشئة من خلال مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة، وصقل المواهب الرياضية وإبرازها.
وبهذه المناسبة أشار د.عبدالله ناصر النعيمي بأن مركز ناصر العلمي والتقني يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الرياضي وأهمية صناعة اللاعبين المحترفين عبر التأسيس الصحيح للناشئة الموهوبين ذوي الشغف في رياضة كرة القدم على وجه الخصوص، وذلك وفق إطار علمي ومنهجي يرسم ملامحه التعليم المدرسي من خلال تدشينه لمسار تعليمي فريد وهو مسار الرياضة وإدارة الأعمال. وأضاف النعيمي بأن توقيع هذه الاتفاقية مع نادي أي سي ميلان سيسهم في تحقيق أهداف المركز الرامية إلى رفد الرياضة البحرينية بصانعي النجومية من لاعبين، ومدربين، وإداريين ذوو العقلية الرياضية الاحترافية، من خلال تكوينهم في بيئة علمية ورياضية منفتحة على التجارب الإقليمية والدولية مما تعزز من انطلاقتهم نحو العالمية.
من جانبه صرح مايكل أوتلي، المدير التجاري لنادي إيه سي ميلان «نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق أكاديمية إيه سي ميلان برو في البحرين بالشراكة مع مركز ناصر العلمي والتقني. هذه المبادرة تعكس التزامنا المستمر بتطوير المواهب الشابة وتوسيع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة تربطنا بها علاقات قوية، لا سيما مع افتتاح Casa Milan في دبي العام الماضي. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إنشاء بيئة عالمية المستوى للاعبين الطموحين، لتنمية إمكاناتهم داخل وخارج الملعب. ونتطلع إلى رؤية المواهب المذهلة التي ستنتج عن هذا المشروع المثير.»
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