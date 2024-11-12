وفاة أنجولو لاعب منتخب إكوادور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كيتو‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإكوادوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وفاة‭ ‬ماركو‭ ‬أنجولو‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬إكوادور‭ ‬وفريق‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأمريكي‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصاباته‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬روبرتو‭ ‬كابيزاس‭.‬

وكان‭ ‬أنجولو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬مستقلا‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بحاجز‭ ‬معدني‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬كيتو‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬السائق‭ ‬وكابيزاس‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬إنديبندينتي‭ ‬جونيورز‭.‬

وأصيب‭ ‬أنجولو‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وكدمة‭ ‬في‭ ‬الرئة،‭ ‬وتم‭ ‬إدخاله‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬اصطناعية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوفى‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصاباته،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬إل‭ ‬يونيفيرسو‭.‬

ولعب‭ ‬أنجولو‭ ‬بصفوف‭ ‬إل‭ ‬دي‭ ‬يو‭ ‬كيتو‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإكوادوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬معارا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأمريكي‭.‬

ونعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإكوادوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اللاعب‭ ‬الراحل‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬دافع‭ ‬أنجولو‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فرصة‭ ‬سنحت‭ ‬له،‭ ‬وأدى‭ ‬بإخلاص‭ ‬وتفان،‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬لاعبا‭ ‬جيدا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬زميلا‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬ورحيله‭ ‬ترك‭ ‬ألما‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‮»‬‭.‬

وتدرج‭ ‬أنجولو،‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبي‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬بإكوادور‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬و20‭ ‬عاما،‭ ‬وارتدى‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020،‭ ‬وخاض‭ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬مارس2023‭.‬

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