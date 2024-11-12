جيلجيوس-ألكسندر يسجل 45 نقطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر أعلى رصيد من النقاط في مسيرته بلغ 45 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه لوس انجليس كليبرز 134-128 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وعوض أوكلاهوما خسارته على أرضه أول أمس أمام جولدن ستيت وريورز بفوزه الليلة الماضية على كليبرز الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند أربع مباريات.
ونجح كليبرز في تقليص فارق 20 نقطة إلى ثلاث فقط قبل أكثر من دقيقتين على النهاية قبل أن يرد جيلجيوس-ألكسندر برمية ثلاثية من مسافة بعيدة. وقلصت ثلاث نقاط من إيفيتسا زوباتس أثناء اللعب قبل 42 ثانية على النهاية الفارق إلى 130-128 قبل أن يسجل جيلجيوس-ألكسندر نقطتين من رميتين حرتين. واستحوذ لوجنتز دورت على الكرة ليمررها إلى جالين وليامز ليسجل سلة ساحقة في الثواني الأخيرة ليحسم المباراة.
وبعد يوم واحد من إصابة تشيت هولمجرين بكسر في الحوض خلال الخسارة أمام جولدن ستيت، اعتمد ثاندر بشكل كبير على جيلجيوس-ألكسندر ووليامز.
وسجل جيلجيوس-ألكسندر 13 من 21 محاولة أثناء اللعب وأحرز أعلى رصيد له من النقاط في الرميات الثلاثية عندما سجل أربع رميات بينما أضاف وليامز 28 نقطة بتسجيله 11 من 16 محاولة.
وبلغت نسبة رميات ثاندر خلال اللعب 51.6 بالمائة مقابل 22 من 23 من خط الرميات الحرة.
وفي باقي المباريات التي أقيمت الليلة الماضية، خسر شيكاجو بولز على أرضه أمام كليفلاند كافاليرز 119-113، فيما فاز سان انطونيو سبيرز 116-96 على ضيفه سكرامنتو كينجز.
وكذلك انتصر هيوستون روكتس 107-92 على ضيفه واشنطن ويزاردز، فيما خسر نيو اورليانز بليكانز بفارق نقطتين أمام مضيفه بروكلين نيتس 107-105.
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