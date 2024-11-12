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جيلجيوس-ألكسندر يسجل 45 نقطة

11/12/2024 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬سجل‭ ‬شاي‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬أعلى‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بلغ‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬134‭-‬128‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬وعوض‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬جولدن‭ ‬ستيت‭ ‬وريورز‭ ‬بفوزه‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬كليبرز‭ ‬الذي‭ ‬توقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

ونجح‭ ‬كليبرز‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬فارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬برمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭. ‬وقلصت‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬إيفيتسا‭ ‬زوباتس‭ ‬أثناء‭ ‬اللعب‭ ‬قبل‭ ‬42‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬النهاية‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬130‭-‬128‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭. ‬واستحوذ‭ ‬لوجنتز‭ ‬دورت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬ليمررها‭ ‬إلى‭ ‬جالين‭ ‬وليامز‭ ‬ليسجل‭ ‬سلة‭ ‬ساحقة‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليحسم‭ ‬المباراة‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬تشيت‭ ‬هولمجرين‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الحوض‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬جولدن‭ ‬ستيت،‭ ‬اعتمد‭ ‬ثاندر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬ووليامز‭.‬

وسجل‭ ‬جيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬محاولة‭ ‬أثناء‭ ‬اللعب‭ ‬وأحرز‭ ‬أعلى‭ ‬رصيد‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬أربع‭ ‬رميات‭ ‬بينما‭ ‬أضاف‭ ‬وليامز‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بتسجيله‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬محاولة‭.‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬رميات‭ ‬ثاندر‭ ‬خلال‭ ‬اللعب‭ ‬51.6‭ ‬بالمائة‭ ‬مقابل‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الرميات‭ ‬الحرة‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬خسر‭ ‬شيكاجو‭ ‬بولز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافاليرز‭ ‬119‭-‬113،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬سان‭ ‬انطونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬116‭-‬96‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سكرامنتو‭ ‬كينجز‭.‬

وكذلك‭ ‬انتصر‭ ‬هيوستون‭ ‬روكتس‭ ‬107-92‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬نيو‭ ‬اورليانز‭ ‬بليكانز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نيتس‭ ‬107‭-‬105‭. ‬

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