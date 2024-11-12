أربعة منتخبات عربية تتمسك بحظوظها في التصفيات الإفريقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيقوسيا -(أ ف ب): تتمسك أربعة منتخبات عربية بفرصتها للحاق بركب المنتخبات التي ضمنت تأهلها الى نهائيات كأس الأمم الافريقية الـ35 التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، وذلك حين تلعب مبارياتها في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين.
ويتعين على المنتخبات الأربعة، تونس وجزر القمر والسودان وموريتانيا، تحقيق نتائج إيجابية للحاق بكل من المغرب مضيفة البطولة، مصر، الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال الذين ضمنوا تأهلهم سلفا.
صورة جديدة لتونس
كان يمكن للمنتخب التونسي ألا يضع نفسه في موقف حرج في الجولتين السابقتين اللتين شهدتا خسارة أمام جزر القمر 0-1 ثم تعادله معه 1-1، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.
وأجرى قيس اليعقوبي المدرب المؤقت للمنتخب تغييرات كبيرة على التشكيلة باستبعاده المخضرمين القائد يوسف المساكني والمهاجم سيف الدين الجزيري ولاعب الوسط فرجاني ساسي، فيما وجه الدعوة إلى وجهين جديدين هما مهاجمي أولمبيك باجة ربيع الحمري والاتحاد المنستيري حازم المستوري.
ورأى المدافع ياسين مرياح أن المباراتين صعبتين وأهميتهما مضاعفة، وتابع «نحن عازمون على العودة بنقاط اللقاء ضد مدغشقر، حتى نخوض مباراة الجولة الأخيرة مع غامبيا بأريحية بين جماهيرنا وعلى أرضنا».
وفي المجموعة عينها، يحتاج المنتخب القمري إلى التفوق على ذاته والعودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه الغامبي الجمعة في الملعب البلدي لمدينة بركان المغربية، قبل أن يستضيف مدغشقر.
وسيضمن المنتخب العربي الساعي الى مشاركة ثانية في العرس القاري بعد 2021، التأهل في حال تغلب على الغامبي.
فوز واحد لتأهل السودان
ويحتاج المنتخب السوداني إلى فوز واحد من مواجهتيه المتبقيتين ضد مضيفه النيجر الخميس في توغو أو ضيفه الانغولي الاثنين ضمن منافسات المجموعة السادسة.
قال مدرب المنتخب السوداني، الغاني حيمس كواسي «ندرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد النيجر الذي يخوض المباراة بلا ضغوط بعدما فقد فرصته في التأهل، ونحن نخوض المباراة بدوافع مضاعفة، لهذا يتعين على اللاعبين مضاعفة الجهود».
وفي المجموعة الثالثة، التي يتصدرها المنتخب المصري بالعلامة الكاملة ضامنا تأهله، فإن الصراع على البطاقة الثانية يبدو معقدا بين بوتسوانا الثانية (6 نقاط) والرأس الأخضر الثالثة (3 نقاط) وموريتانيا الرابعة (3 نقاط).
ويحتاج منتخب «المرابطون» الى فوزين لضمان تواجده في ملاعب المغرب، حيث يلتقي مضيفه البوتسواني الجمعة قبل ان يستضيف الرأس الاخضر الثلاثاء.
وسينتظر المنتخب الموريتاني هدايا من نظيره المصري الذي يقابل الرأس الأخضر الجمعة خارج أرضه، قبل ان يختتم التصفيات في القاهرة باستضافة البوتسواني.
وتعرف تشكيلة مدرب «الفراعنة» حسام حسن غيابات قوية في مقدمها هداف ليفربول الانكليزي محمد صلاح للراحة، ومدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم ولاعب وسط الزمالك أحمد سيد «زيزو» بسبب الإصابة، فضلاً عن إيقاف الثنائي محمود حسن «تريزيغيه» ومروان عطية.
وتقلصت حظوظ المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة، ولا سيما غداة تخسيره اللقاء ضد ضيفه النيجيري 0-3 بقرار من الاتحاد القاري، بعدما رفض منتخب «النسور الخضر» خوض اللقاء بداعي احتجاز البعثة في مطار الأبرق لمدة 16 ساعة من دون أي طعام أو شراب، الأمر الذي عدّ خرقا للوائح قانون الانضباط.
الجزائر والمغرب للعلامة الكاملة
وتتطلع الجزائر بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة عندما تواجه مضيفتها غينيا الاستوائية الخميس في مالابو، وليبيريا الأحد في العاصمة الجزائر.
وكان المنتخب الجزائري قد حصد 12 نقطة من أربع مباريات، ليتصدر المجموعة الخامسة أمام غينيا الاستوائية (7 نقاط)، توغو (2) وليبيريا (1).
ويسعى المنتخب المغربي أيضا الى الحفاظ على سلسلة انتصاراته وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، عندما يواجه مضيفه الغابوني الجمعة في ليبرفيل، ثم يستضيف ليسوتو الثلاثاء في أكادير ضمن المجموعة الثانية.
وواصل مدرب «أسود الأطلس» وليد الركراكي استبعاد المخضرم ولاعب غلطة سراي التركي حكيم زياش للمرة الثانية على التوالي، بينما استدعيَ أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي لأول مرة.
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