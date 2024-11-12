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أربعة منتخبات عربية تتمسك بحظوظها في التصفيات الإفريقية

11/12/2024 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتمسك‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬بفرصتها‭ ‬للحاق‭ ‬بركب‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬الى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الافريقية‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المغرب‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬و18‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬تلعب‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬الأخيرتين‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة،‭ ‬تونس‭ ‬وجزر‭ ‬القمر‭ ‬والسودان‭ ‬وموريتانيا،‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬للحاق‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬مضيفة‭ ‬البطولة،‭ ‬مصر،‭ ‬الجزائر،‭ ‬أنغولا،‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو،‭ ‬الكاميرون،‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والسنغال‭ ‬الذين‭ ‬ضمنوا‭ ‬تأهلهم‭ ‬سلفا‭.‬

صورة‭ ‬جديدة‭ ‬لتونس

‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬ألا‭ ‬يضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬اللتين‭ ‬شهدتا‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬تعادله‭ ‬معه‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وأجرى‭ ‬قيس‭ ‬اليعقوبي‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للمنتخب‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬باستبعاده‭ ‬المخضرمين‭ ‬القائد‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‭ ‬والمهاجم‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬الجزيري‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬فرجاني‭ ‬ساسي،‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وجهين‭ ‬جديدين‭ ‬هما‭ ‬مهاجمي‭ ‬أولمبيك‭ ‬باجة‭ ‬ربيع‭ ‬الحمري‭ ‬والاتحاد‭ ‬المنستيري‭ ‬حازم‭ ‬المستوري‭.‬

ورأى‭ ‬المدافع‭ ‬ياسين‭ ‬مرياح‭ ‬أن‭ ‬المباراتين‭ ‬صعبتين‭ ‬وأهميتهما‭ ‬مضاعفة،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬بنقاط‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬مدغشقر،‭ ‬حتى‭ ‬نخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬غامبيا‭ ‬بأريحية‭ ‬بين‭ ‬جماهيرنا‭ ‬وعلى‭ ‬أرضنا‮»‬‭.
‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها،‭ ‬يحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬القمري‭ ‬إلى‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬ذاته‭ ‬والعودة‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬الغامبي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬البلدي‭ ‬لمدينة‭ ‬بركان‭ ‬المغربية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬مدغشقر‭.‬

وسيضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬العربي‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬2021،‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الغامبي‭.‬

فوز‭ ‬واحد‭ ‬لتأهل‭ ‬السودان

ويحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬السوداني‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مواجهتيه‭ ‬المتبقيتين‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬النيجر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬توغو‭ ‬أو‭ ‬ضيفه‭ ‬الانغولي‭ ‬الاثنين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السوداني،‭ ‬الغاني‭ ‬حيمس‭ ‬كواسي‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬ضد‭ ‬النيجر‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بلا‭ ‬ضغوط‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬التأهل،‭ ‬ونحن‭ ‬نخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بدوافع‭ ‬مضاعفة،‭ ‬لهذا‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬ضامنا‭ ‬تأهله،‭ ‬فإن‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬يبدو‭ ‬معقدا‭ ‬بين‭ ‬بوتسوانا‭ ‬الثانية‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬الثالثة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬وموريتانيا‭ ‬الرابعة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭). ‬

ويحتاج‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬المرابطون‮»‬‭ ‬الى‭ ‬فوزين‭ ‬لضمان‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬مضيفه‭ ‬البوتسواني‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستضيف‭ ‬الرأس‭ ‬الاخضر‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وسينتظر‭ ‬المنتخب‭ ‬الموريتاني‭ ‬هدايا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يقابل‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬الجمعة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يختتم‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬باستضافة‭ ‬البوتسواني‭. ‬

وتعرف‭ ‬تشكيلة‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬غيابات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬هداف‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬للراحة،‭ ‬ومدافع‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬الثنائي‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ ‬ومروان‭ ‬عطية‭.‬

وتقلصت‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬غداة‭ ‬تخسيره‭ ‬اللقاء‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬النيجيري‭ ‬0‭-‬3‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النسور‭ ‬الخضر‮»‬‭ ‬خوض‭ ‬اللقاء‭ ‬بداعي‭ ‬احتجاز‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الأبرق‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬شراب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عدّ‭ ‬خرقا‭ ‬للوائح‭ ‬قانون‭ ‬الانضباط‭. ‬

الجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬للعلامة‭ ‬الكاملة

وتتطلع‭ ‬الجزائر‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البوسني‭ ‬فلاديمير‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬الى‭ ‬إنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬مضيفتها‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مالابو،‭ ‬وليبيريا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائر‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬قد‭ ‬حصد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توغو‭ (‬2‭) ‬وليبيريا‭ (‬1‭). ‬

ويسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وإنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬الغابوني‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ليبرفيل،‭ ‬ثم‭ ‬يستضيف‭ ‬ليسوتو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أكادير‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭. ‬

وواصل‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬استبعاد‭ ‬المخضرم‭ ‬ولاعب‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بينما‭ ‬استدعيَ‭ ‬أيوب‭ ‬الخياطي‭ ‬حارس‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬



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