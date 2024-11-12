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اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان لوضع قدم في النهائيات

11/12/2024 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونغ‭ ‬كونغ‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬قدم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخميس‭ ‬والأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وحصدت‭ ‬هذه‭ ‬المنتخبات‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬لتتصدر‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الحاسم‭. ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭. ‬ويتوفر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬دولي‭.‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬تحل‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬ثم‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬مع‭ ‬متذيلي‭ ‬الترتيب‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حضور‭ ‬78‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جيلورا‭ ‬بونغ‭ ‬كارنو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬جاكرتا،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المضيف‭ ‬لإنجاز‭ ‬نادر‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الساموراي‭ ‬الازرق‮»‬‭. ‬وسيواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬ترحيبا‭ ‬ساخنا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬التالية،‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬سيامن‭ ‬لملاقاة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬الجاري‭.‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورسياو‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نظرتم‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬فيفا‭ ‬ومباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬الأفضلية‭ ‬لمصلحة‭ ‬اليابان‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬نخوض‭ ‬مبارتين‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

الأولى‭ ‬للعائد‭ ‬رونار‭ ‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬أستراليا‭ ‬الأولى‭ ‬لمدرب‭ ‬السعودية‭ ‬العائد،‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬المقال‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

وأكد‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ملما‭ ‬بالكرة‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬بسيط،‭ ‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬غادرت،‭ ‬ومذاك‭ ‬الحين‭ ‬وانا‭ ‬أشاهد‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬وتعد‭ ‬أفضل‭ ‬نتائجه‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬‮«‬أؤمن‭ ‬أن‭ ‬بإمكان‭ ‬السعودية‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وأعرف‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأدرك‭ ‬حجم‭ ‬موهبتهم‭. ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬الأسوأ،‭ ‬فهناك‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية،‭ ‬أربع‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬واثنتان‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬سيتأهل‭ ‬عنها‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬يبدو‭ ‬مشوار‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سهلا‭ ‬نحو‭ ‬مشاركتها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬تواليا،‭ ‬لامتلاكها‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬الأردن‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬والعراق‭.‬

تحل‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬وفلسطين‭ ‬وترحب‭ ‬بعودة‭ ‬نجم‭ ‬هجومها‭ ‬سون‭ ‬هيونع‭-‬مين‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬بفخذه‭.‬

وألمح‭ ‬المدرب‭ ‬هيونغ‭ ‬ميونغ‭-‬بو‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬هداف‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬يقولون‭ ‬إننا‭ ‬سنواجه‭ ‬فريقين‭ ‬غير‭ ‬مرشحين‭ ‬للفوز،‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬ستكونان‭ ‬مبارتين‭ ‬صعبتين‮»‬‭.‬

ويتواجه‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬فيما‭ ‬تستقبل‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬فلسطين‭ ‬الأخيرة‭ (‬2‭) ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬بتاريخها‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

ضغوط‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬قطر‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تغرّد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭.‬

تستقبل‭ ‬الإمارات‭ ‬الخميس‭ ‬قرغيزستان‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬ثم‭ ‬تتواجه‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬آملة‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬فوزها‭ ‬عليها‭ ‬بعدما‭ ‬فاجأتها‭ ‬ذهابا‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭.‬

وتخوض‭ ‬قطر‭ ‬المتوجة‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا،‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تشتد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬قطر‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬الذي‭ ‬علت‭ ‬بعض‭ ‬الأصوات‭ ‬مطالبة‭ ‬بإقالته،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬حسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬مقنعا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬او‭ ‬بالمحصلة‭ ‬النقطية،‭ ‬ووضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬إشكالية‭ ‬كبيرة‭. ‬تختلف‭ ‬المنافسة‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬المجمعة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬والنجم‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرمي‭ ‬اللاعبون‭ ‬المنديل،‭ ‬فالأمل‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬مشروطا‭ ‬بالمواجهة‭ ‬المفصلية‭ ‬أمام‭ ‬أوزبكستان‮»‬‭.‬


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