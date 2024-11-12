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سانتوس يعود إلى دوري النخبة البرازيلي

11/12/2024 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمِن‭ ‬نادي‭ ‬سانتوس‭ ‬التاريخي‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬بيليه‭ ‬ونيمار،‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

وحقق‭ ‬سانتوس‭ ‬عودته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كوريتيبا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬المهاجم‭ ‬ويندل‭ ‬سيلفا‭ (‬20‭) ‬والجناح‭ ‬الفنزويلي‭ ‬رومولو‭ ‬أوتيرو‭ (‬41‭).‬

وقد‭ ‬حسم‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانتوس‭ ‬الساحلية،‭ ‬جنوب‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬مصيره‭ ‬بتحقيقه‭ ‬68‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬36‭ ‬مباراة،‭ ‬وهو‭ ‬رصيد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لفريق‭ ‬سيارا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬تجاوزه‭ ‬قبل‭ ‬مرحلتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬تصعد‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط‭.‬

تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬فابيو‭ ‬كاريلي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬غير‭ ‬مؤكد،‭ ‬سيطر‭ ‬سانتوس‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬لمعظم‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هبط‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬عام‭. ‬ويُعدّ‭ ‬سانتوس‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأندية‭ ‬جماهيرية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭. ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬لعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه‭ ‬الأسطورة‭ ‬الراحل‭ ‬بيليه،‭ ‬كما‭ ‬نيمار‭ ‬نجم‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬راهنا‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬سابقا‭.‬

وتعد‭ ‬أندية‭ ‬ميراسول،‭ ‬نوفوريزونتينو‭ ‬وسبورت‭ ‬ريسيفي‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستلعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬الممتاز‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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