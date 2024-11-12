أوديغارد يغيب عن مباراتي سلوفينيا وقازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال الاتحاد النرويجي لكرة القدم أمس الثلاثاء إن القائد مارتن أوديغارد سيغيب عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام سلوفينيا وقازاخستان نظرا لحاجة لاعب وسط أرسنال إلى بعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.
وشارك أوديغارد (25 عاما) بديلا في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال هزيمة أرسنال 1-صفر على ملعب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، بعد أن غاب لمدة شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.
وشارك أوديغارد بعد ذلك مدة 90 دقيقة في تعادل أرسنال 1-1 مع تشيلسي في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.
وقال طبيب المنتخب الوطني أولا ساند في بيان «كانت إصابة معقدة في الكاحل. مع قلة التدريب مع الفريق (أرسنال) على مدار الأسابيع التسعة الماضية، من الطبيعي ألا يكون الجسم جاهزا بنسبة مئة بالمئة في هذه المرحلة. بعد فحوصات ومحادثات شاملة، اتفقنا أن مارتن لن يكون جاهزا للمشاركة أمام سلوفينيا وقازاخستان. بالتشاور معه اتفقنا أنه الخيار الأفضل له العودة إلى لندن لمواصلة إعادة تأهيله هناك».
وخاض أوديغارد 61 مباراة دولية مع النرويج التي تتصدر المجموعة الثالثة في المستوى الثاني بسبع نقاط متساوية مع النمسا وسلوفينيا بعد أربع مباريات. وتحتل قازاخستان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وتزور النرويج سلوفينيا بعد غد الخميس وتواجه قازاخستان في أوسلو يوم الأحد المقبل.
MENAFN12112024000055011008ID1108879375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.