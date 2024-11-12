أوديغارد يغيب عن مباراتي سلوفينيا وقازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القائد‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمام‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وقازاخستان‭ ‬نظرا‭ ‬لحاجة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لاستعادة‭ ‬لياقة‭ ‬المباريات‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

وشارك‭ ‬أوديغارد‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬خلال‭ ‬هزيمة‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وشارك‭ ‬أوديغارد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬تعادل‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬1‭ ‬مع‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬طبيب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬أولا‭ ‬ساند‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬إصابة‭ ‬معقدة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭. ‬مع‭ ‬قلة‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ (‬أرسنال‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسابيع‭ ‬التسعة‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬الجسم‭ ‬جاهزا‭ ‬بنسبة‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬بعد‭ ‬فحوصات‭ ‬ومحادثات‭ ‬شاملة،‭ ‬اتفقنا‭ ‬أن‭ ‬مارتن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للمشاركة‭ ‬أمام‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وقازاخستان‭. ‬بالتشاور‭ ‬معه‭ ‬اتفقنا‭ ‬أنه‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬له‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬لمواصلة‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيله‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬أوديغارد‭ ‬61‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬النرويج‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬متساوية‭ ‬مع‭ ‬النمسا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬وتحتل‭ ‬قازاخستان‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وتزور‭ ‬النرويج‭ ‬سلوفينيا‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬وتواجه‭ ‬قازاخستان‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭. ‬