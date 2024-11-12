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نيمار: المملكة تستطيع تنظيم نسخة استثنائية

11/12/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬واس‭): ‬عبّر‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بملف‭ ‬ترشح‭ ‬المملكة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFATM ‭ ‬2034،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تمتلك‭ ‬المقومات‭ ‬والإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬وبيّن‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ملف‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬المقام‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬أن‭ ‬ملف‭ ‬ترشح‭ ‬المملكة‭ ‬للحدث‭ ‬العالمي‭ ‬خطط‭ ‬له‭ ‬بإتقان‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬صُمِّم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬لخدمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذ‭ ‬يراعي‭ ‬راحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجنب‭ ‬الرحلات‭ ‬الطويلة‭ ‬وتقليل‭ ‬أوقات‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬وتسهيل‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الملاعب‭ ‬والفنادق،‭ ‬مما‭ ‬يمنحهم‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتعافي‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

‭ ‬وأبدى‭ ‬نيمار‭ ‬انبهاره‭ ‬بالمملكة‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬الوصول‭ ‬الأولى،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يحمله‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬واهتمام‭ ‬بتواجد‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬إذ‭ ‬يشعر‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬وسعادة‭ ‬بالغة،‭ ‬مدركاً‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬يحمل‭ ‬الأفضل‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬سيحظون‭ ‬بفرصة‭ ‬وتجربة‭ ‬مماثلة‭.‬


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