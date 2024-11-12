نيمار: المملكة تستطيع تنظيم نسخة استثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (واس): عبّر لاعب نادي الهلال البرازيلي نيمار جونيور عن إعجابه بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم FIFATM 2034، مؤكداً أن المملكة تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لتنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم.
وبيّن النجم البرازيلي نيمار، خلال جولته في معرض ملف استضافة كأس العالم 2034 المقام بمدينة الرياض، أن ملف ترشح المملكة للحدث العالمي خطط له بإتقان لضمان توفير أفضل تجربة للاعبين والجماهير على حد سواء.
وقال: «صُمِّم كل شيء بهذا الملف لخدمة كرة القدم، إذ يراعي راحة اللاعبين من خلال تجنب الرحلات الطويلة وتقليل أوقات السفر في المونديال، وتسهيل التنقل بين الملاعب والفنادق، مما يمنحهم الوقت الكافي للتعافي بين المباريات وتقديم أفضل أداء فني ممكن».
وأبدى نيمار انبهاره بالمملكة منذ لحظة الوصول الأولى، منوها بما يحمله المجتمع السعودي من تقدير واهتمام بتواجد أبرز نجوم العالم في الدوري السعودي، إذ يشعر بترحيب كبير وسعادة بالغة، مدركاً أن المستقبل يحمل الأفضل والعديد من نجوم العالم سيحظون بفرصة وتجربة مماثلة.
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