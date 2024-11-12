رين يتعاقد مع الأرجنتيني سامباولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬رين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خورخي‭ ‬سامباولي‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الإثنين‭.‬

وسيحلّ‭ ‬سامباولي‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬خلفا‭ ‬لجوليان‭ ‬ستيفان‭ ‬الذي‭ ‬اسُتبعد‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭.‬

وحضر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬درب‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬كما‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬والمنتخبين‭ ‬التشيلي‭ ‬والأرجنتيني،‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬المستقبلي‭ ‬أمام‭ ‬تولوز‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

سامباولي،‭ ‬المعروف‭ ‬بأسلوبه‭ ‬الصارم‭ ‬والمفضل‭ ‬للعب‭ ‬الاستعراضي‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬مجهودا‭ ‬بدنيا‭ ‬عاليا،‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬إعادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الأوروبي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

كان‭ ‬قاد‭ ‬مرسيليا‭ ‬إلى‭ ‬وصافة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬غادر‭ ‬النادي‭ ‬حين‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬إدارته‭ ‬لن‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنافسة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

قال‭ ‬أرنو‭ ‬بويي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬يعلن‭ ‬فيه‭ ‬قدوم‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬خورخي‭ ‬إلينا‭ ‬لأنه‭ ‬مدرب‭ ‬ذو‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬بفضل‭ ‬احترافيته‭ ‬وإنسانيته‭. ‬لديه‭ ‬ارتباط‭ ‬قوي‭ ‬بلاعبيه‭ ‬وزملائه،‭ ‬إنه‭ ‬شخص‭ ‬مخلص‭ ‬وملتزم‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬طاقته‭ ‬التحفيزية‭ ‬ليمضي‭ ‬النادي‭ ‬قدما‭ ‬ويواجه‭ ‬المنافسة‭ ‬بعزيمة‮»‬‭.‬