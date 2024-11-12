سينر يتلقى جائزة خاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (أ ب ): حصل الإيطالي يانيك سينر على جائزة بعد إنهاء العام الحالي في صدارة
تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وذلك في حضور جماهير بلاده على هامش مشاركته في البطولة الختامية في تورينو.
وفاز سينر بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، في أول لقبين له ببطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وضمن حسابيا قبل شهر إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي.
وقال سينر في حضور والدته، التي اغرورقت عينيها بالدموع «ليس هناك مكان أفضل للاحتفال بهذه الجائزة، شكرا لكم على كل الدعم». وبات سينر اللاعب التاسع عشر الذي ينهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي، كما بات اللاعب التاسع والعشرين الذي يتصدر التصنيف العالمي.
وأشار الأسطورة الألماني بوريس بيكر المصنف الأول على العالم والذي شارك في مراسم التكريم «أعتقد أنه اللاعب الذي سيسعى الجميع للفوز عليه، لفترة طويلة».
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