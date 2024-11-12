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سينر يتلقى جائزة خاصة

11/12/2024 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬أ‭ ‬ب‭ ): ‬حصل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬‮
‬تصنيف‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬جماهير‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

وفاز‭ ‬سينر‭ ‬بلقب‭ ‬بطولتي‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وأمريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقبين‭ ‬له‭ ‬ببطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬وضمن‭ ‬حسابيا‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬والدته،‭ ‬التي‭ ‬اغرورقت‭ ‬عينيها‭ ‬بالدموع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬أفضل‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الدعم‮»‬‭. ‬وبات‭ ‬سينر‭ ‬اللاعب‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬بات‭ ‬اللاعب‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

وأشار‭ ‬الأسطورة‭ ‬الألماني‭ ‬بوريس‭ ‬بيكر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬التكريم‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬سيسعى‭ ‬الجميع‭ ‬للفوز‭ ‬عليه،‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬


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