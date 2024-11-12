ميتشل يقود كليفلاند إلى انتصاره الثاني عشر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬119‭-‬113‭ ‬الإثنين‭ ‬واستكمال‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‭.‬

وسجّل‭ ‬ميتشل‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تأخّر‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬كليفلاند‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬انتصارا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كان‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرا‭ ‬105‭-‬100‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ميتشل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬أيضا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬لداريوس‭ ‬غارلاند،‭ ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬دفاعي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬إيفان‭ ‬موبلي‭ ‬صاحب‭ ‬16‭ ‬متابعة‭. ‬ويُعد‭ ‬كليفلاند‭ ‬صاحب‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬لأية‭ ‬خسارة‭ ‬بعد‭.‬

أنهى‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬مزدوج‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬غارلاند‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وموبلي‭ ‬15،‭ ‬ومن‭ ‬مقعد‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬كاريس‭ ‬ليفيرت‭ ‬وجورج‭ ‬نيانغ‭ ‬وتاي‭ ‬جيروم‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تأسف‭ ‬شيكاغو‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬تقدمه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬85‭-‬76‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬بقليل‭.‬

وقال‭ ‬ميتشل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬بذلنا‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭. ‬بصراحة،‭ ‬البدلاء‭ ‬أنقذونا‭. ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الأساسيين‭ ‬مرهقين‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬تستهدفنا‭. ‬لكننا‭ ‬صمدنا،‭ ‬والشكر‭ ‬للبدلاء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬إنه‭ ‬مجهود‭ ‬جماعي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬إليه،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نحتاجه‭. ‬كان‭ ‬فوزا‭ ‬جماعيا‭ ‬شاملا‭... ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬يتألق‭ ‬شخص‭ ‬مختلف‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ولا‭ ‬نلعب‭ ‬بأنانية‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭.‬

ويمبانياما‭ ‬يتألق‭ ‬

وتألق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬116‭-‬96‭ ‬مسجلا‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

بدأ‭ ‬سكرامنتو‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬وتقدم‭ ‬26‭-‬22‭ ‬بعد‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭. ‬لكن‭ ‬سبيرز‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬مسجلا‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سبع‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ليأخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬وسجل‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬لسبيرز‭ ‬رصيدا‭ ‬مزدوجا،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬جوليان‭ ‬شامبيني‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬والنجم‭ ‬المخضرم‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬ويواصل‭ ‬الشاب‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬تألقه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية،‭ ‬ومثلها‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز،‭ ‬و25‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬و29‭ ‬بمواجهة‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تكبّد‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬خسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭.

‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬134‭-‬128،‭ ‬متجاوزا‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬الأحد‭.‬







