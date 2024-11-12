Wednesday, 13 November 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتشل يقود كليفلاند إلى انتصاره الثاني عشر

11/12/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬فريقه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬119‭-‬113‭ ‬الإثنين‭ ‬واستكمال‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‭.‬

وسجّل‭ ‬ميتشل‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تأخّر‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬كليفلاند‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬انتصارا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كان‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرا‭ ‬105‭-‬100‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ميتشل‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬أيضا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬لداريوس‭ ‬غارلاند،‭ ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬دفاعي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬إيفان‭ ‬موبلي‭ ‬صاحب‭ ‬16‭ ‬متابعة‭. ‬ويُعد‭ ‬كليفلاند‭ ‬صاحب‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬لأية‭ ‬خسارة‭ ‬بعد‭.‬

أنهى‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬مزدوج‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬غارلاند‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وموبلي‭ ‬15،‭ ‬ومن‭ ‬مقعد‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬كاريس‭ ‬ليفيرت‭ ‬وجورج‭ ‬نيانغ‭ ‬وتاي‭ ‬جيروم‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تأسف‭ ‬شيكاغو‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬تقدمه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬85‭-‬76‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬بقليل‭.‬

وقال‭ ‬ميتشل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬بذلنا‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭. ‬بصراحة،‭ ‬البدلاء‭ ‬أنقذونا‭. ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الأساسيين‭ ‬مرهقين‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬تستهدفنا‭. ‬لكننا‭ ‬صمدنا،‭ ‬والشكر‭ ‬للبدلاء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬إنه‭ ‬مجهود‭ ‬جماعي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬نطمح‭ ‬إليه،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نحتاجه‭. ‬كان‭ ‬فوزا‭ ‬جماعيا‭ ‬شاملا‭... ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬يتألق‭ ‬شخص‭ ‬مختلف‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ولا‭ ‬نلعب‭ ‬بأنانية‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭.‬

ويمبانياما‭ ‬يتألق‭ ‬

وتألق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬116‭-‬96‭ ‬مسجلا‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

بدأ‭ ‬سكرامنتو‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬وتقدم‭ ‬26‭-‬22‭ ‬بعد‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭. ‬لكن‭ ‬سبيرز‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬مسجلا‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سبع‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ليأخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬وسجل‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬لسبيرز‭ ‬رصيدا‭ ‬مزدوجا،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬جوليان‭ ‬شامبيني‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬والنجم‭ ‬المخضرم‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬ويواصل‭ ‬الشاب‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬تألقه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الماضية،‭ ‬ومثلها‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز،‭ ‬و25‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬و29‭ ‬بمواجهة‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تكبّد‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬خسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬مقابل‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭.
‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬134‭-‬128،‭ ‬متجاوزا‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬الأحد‭.‬



MENAFN12112024000055011008ID1108879371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث