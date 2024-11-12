ممثل في (الجوكر 2) : توقعت فشله خلال التصوير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لم تكن الآراء السلبية حول الجزء الثاني من فيلم
الجوكر تقتصر على آراء الجمهور أو النقاد فحسب، إذ فجر أيضاً أحد الممثلين في الفيلم تصريحاً صادماً وصف فيه التكملة الجديدة بأنها "فظيعة" و"أسوأ فيلم يتم إنتاجه على الإطلاق".
تحدث تيم ديلون الذي كان له دور صغير في الجزء الثاني من "الجوكر" عن رأيه بالعمل خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الإعلامي جو روغان.
وقال الكوميدي الأمريكي ديلن (39 عاماً) الذي لعب دور حارس أمن في Arkham Asylum: "لا يوجد حبكة في الجزء الجديد... كنت أجلس انا وزملائي بملابس الأمن هذه لأننا نعمل في ملجأ أركام في خلال العمل، وكانوا يقولون هذا أسوأ شيء رأيناه".
ونقل عن زملائه إشارتهم إلى أنهم اعتبروا الفيلم شبيهاً بمجموعة مشاهد منفصلة وغير متناسقة، ما جعلهم يتوقعون فشله تجارياً.
كما اعتبر أن هذا الفيلم للمخرج تود فيليبس ليس له حبكة متماسكة، وفقاً لماء في تصريحه الذي نقلت تفاصيله مجلة "بيبول".
وكان الفيلم الذي صدر في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كتكملة للجزء الأول الصادر في 2019، قد واجه موجة كبيرة من المراجعات النقدية السلبية، كما حصل على تقييم ضعيف بنسبة 32% على موقع روتين توميتوز.
لكن رغم الانقادات، وعدم تحقيق الفيلم أكثر من 40 مليون دولار عند عرضه الأول، دافع جمهور خواكين عن عمله الجديد، معتبرين أنه "يشكل تكملة غير تقليدية للجزء الأول برفقة ليدي غاغا".
تعويض الفشل
أما بالنسبة للنجمة ليدي غاغا، فنقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منها، انصراف فريق عملها إلى أعمال أخرى أملاً في تناسي الخطوة الناقصة بفيلم "الجوكر 2".
وشرح المصدر أن غاغا قدمت أداء غير مستقر بسبب عدم حبّها لشخصية "هارلي كوين"ـ لكنها كانت تطمح إلى ترشيح الفيلم لجوائز الأوسكار مثلما حصل في الجزء الأول، لكن النتائج جاءت مخيّبة للآمال.
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