ممثل في (الجوكر 2) : توقعت فشله خلال التصوير

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم تكن الآراء السلبية حول الجزء الثاني من الجوكر تقتصر على آراء الجمهور أو النقاد فحسب، إذ فجر أيضاً أحد الممثلين في الفيلم تصريحاً صادماً وصف فيه التكملة الجديدة بأنها "فظيعة" و"أسوأ فيلم يتم إنتاجه على الإطلاق".

تحدث تيم ديلون الذي كان له دور صغير في الجزء الثاني من "الجوكر" عن رأيه بالعمل خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الإعلامي جو روغان.

وقال الكوميدي الأمريكي ديلن (39 عاماً) الذي لعب دور حارس أمن في Arkham Asylum: "لا يوجد حبكة في الجزء الجديد... كنت أجلس انا وزملائي بملابس الأمن هذه لأننا نعمل في ملجأ أركام في خلال العمل، وكانوا يقولون هذا أسوأ شيء رأيناه".

ونقل عن زملائه إشارتهم إلى أنهم اعتبروا الفيلم شبيهاً بمجموعة مشاهد منفصلة وغير متناسقة، ما جعلهم يتوقعون فشله تجارياً.

كما اعتبر أن هذا الفيلم للمخرج تود فيليبس ليس له حبكة متماسكة، وفقاً لماء في تصريحه الذي نقلت تفاصيله مجلة "بيبول".

وكان الفيلم الذي صدر في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كتكملة للجزء الأول الصادر في 2019، قد واجه موجة كبيرة من المراجعات النقدية السلبية، كما حصل على تقييم ضعيف بنسبة 32% على موقع روتين توميتوز.

لكن رغم الانقادات، وعدم تحقيق الفيلم أكثر من 40 مليون دولار عند عرضه الأول، دافع جمهور خواكين عن عمله الجديد، معتبرين أنه "يشكل تكملة غير تقليدية للجزء الأول برفقة ليدي غاغا".





تعويض الفشل

أما بالنسبة للنجمة ليدي غاغا، فنقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منها، انصراف فريق عملها إلى أعمال أخرى أملاً في تناسي الخطوة الناقصة بفيلم "الجوكر 2".

وشرح المصدر أن غاغا قدمت أداء غير مستقر بسبب عدم حبّها لشخصية "هارلي كوين"ـ لكنها كانت تطمح إلى ترشيح الفيلم لجوائز الأوسكار مثلما حصل في الجزء الأول، لكن النتائج جاءت مخيّبة للآمال.