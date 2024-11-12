5 عناصر غذائية تساعدك على النوم

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- Khaberni) خبرني - يعاني بعض الأشخاص من صعوبات في النوم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر على الجسم بشكل عام. في هذا التقرير، إليكم أبرز العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم.
1. التربتوفان يعتبر التربتوفان حمضًا أمينيًا أساسيًا يُساهم في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج ويعزز النوم الجيد. يمكن العثور على التربتوفان في أطعمة مثل الديك الرومي، والدجاج، والسمك، والبيض، واللبن، والجبن، والبقوليات، والمكسرات.
2. المغنيسيوم أظهرت بعض الدراسات أن المغنيسيوم يساعد في استرخاء العضلات ويحسن جودة النوم. يُنصح بتناوله بانتظام، ويتوفر المغنيسيوم في أطعمة مثل الموز، واللوز، والسبانخ، والأفوكادو، وبذور اليقطين، والشوكولاتة الداكنة.
3. الكالسيوم يُعتبر الكالسيوم من المعادن المهمة التي تنظم إفراز الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم. يمكن الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان، واللوز، والسبانخ، والبروكلي، والسردين.
4. البوتاسيوم أظهرت الأبحاث أن مكملات البوتاسيوم تُسهم في استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم. يتواجد البوتاسيوم في أطعمة مثل الموز، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، والطماطم، والبطيخ.
5. فيتامين ب 6 يساعد فيتامين ب 6 في زيادة إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز النوم العميق. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من المكملات أو من أطعمة مثل الدجاج، والسمك، والبطاطا الحلوة، والموز، والسبانخ.
بدمج هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز جودة نومك وتحسين صحتك العامة.
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