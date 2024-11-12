5 عناصر غذائية تساعدك على النوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني بعض الأشخاص من صعوبات في النوم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر على الجسم بشكل عام. في هذا التقرير، إليكم أبرز العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم.

1. التربتوفان يعتبر التربتوفان حمضًا أمينيًا أساسيًا يُساهم في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج ويعزز النوم الجيد. يمكن العثور على التربتوفان في أطعمة مثل الديك الرومي، والدجاج، والسمك، والبيض، واللبن، والجبن، والبقوليات، والمكسرات.

2. المغنيسيوم أظهرت بعض الدراسات أن المغنيسيوم يساعد في استرخاء العضلات ويحسن جودة النوم. يُنصح بتناوله بانتظام، ويتوفر المغنيسيوم في أطعمة مثل الموز، واللوز، والسبانخ، والأفوكادو، وبذور اليقطين، والشوكولاتة الداكنة.

3. الكالسيوم يُعتبر الكالسيوم من المعادن المهمة التي تنظم إفراز الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم. يمكن الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان، واللوز، والسبانخ، والبروكلي، والسردين.

4. البوتاسيوم أظهرت الأبحاث أن مكملات البوتاسيوم تُسهم في استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم. يتواجد البوتاسيوم في أطعمة مثل الموز، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، والطماطم، والبطيخ.

5. فيتامين ب 6 يساعد فيتامين ب 6 في زيادة إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز النوم العميق. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من المكملات أو من أطعمة مثل الدجاج، والسمك، والبطاطا الحلوة، والموز، والسبانخ.

بدمج هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز جودة نومك وتحسين صحتك العامة.