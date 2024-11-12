لقدم ناعمة في الشتاء.. نصائح فعّالة للوقاية من التشقق

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- Khaberni) خبرني - أوصى الدكتور توماس شنايدر بضرورة العناية بالأقدام خلال فصل الشتاء، حيث تتعرض بشرة الأقدام للجفاف مما يجعلها أكثر عرضة للشقوق الصغيرة، التي قد تؤدي بدورها إلى التهابات.
ترطيب الأقدام وأكد طبيب العظام الألماني على أهمية استخدام كريم مرطب غني بالمواد المغذية مثل اليوريا، مع ضرورة تجفيف الأقدام جيدًا بعد الاستحمام، خصوصًا بين الأصابع، لتفادي الإصابة بفطريات الأقدام.
الحمامات المتناوبة كما نصح شنايدر بتطبيق الحمامات المتناوبة، التي تجمع بين الماء الدافئ والبارد، مما يساعد على تدريب الأقدام على تحمل البرودة. وتكون الجلسات المثالية عبارة عن جلستين، تبدأ كل منهما بالماء الدافئ وتنتهي بالماء البارد.
التدليك والتمارين تدليك باطن القدم بانتظام يعتبر أمرًا مهمًا أيضًا، حيث يعزز الدورة الدموية ويساعد على الشعور بالاسترخاء. يمكن تحسين حركة الأقدام من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل دحرجة القدمين على كرة مطاطية أو الوقوف على أطراف الأصابع أثناء تنظيف الأسنان.
الأحذية المناسبة لحماية صحة الأقدام، أوصى الدكتور شنايدر بارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، محذرًا من أن الأحذية الضيقة قد تزيد من خطر الإصابة بالقدم المفلطحة وآلام الأعصاب. كما يُفيد المشي حافي القدمين من حين لآخر على أرضيات متنوعة مثل الممهدة وغير الممهدة والرملية، في تدريب عضلات وأربطة وأوتار القدم.
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