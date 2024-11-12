لقدم ناعمة في الشتاء.. نصائح فعّالة للوقاية من التشقق

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوصى الدكتور توماس شنايدر بضرورة العناية بالأقدام خلال فصل الشتاء، حيث تتعرض بشرة الأقدام للجفاف مما يجعلها أكثر عرضة للشقوق الصغيرة، التي قد تؤدي بدورها إلى التهابات.

ترطيب الأقدام وأكد طبيب العظام الألماني على أهمية استخدام كريم مرطب غني بالمواد المغذية مثل اليوريا، مع ضرورة تجفيف الأقدام جيدًا بعد الاستحمام، خصوصًا بين الأصابع، لتفادي الإصابة بفطريات الأقدام.

الحمامات المتناوبة كما نصح شنايدر بتطبيق الحمامات المتناوبة، التي تجمع بين الماء الدافئ والبارد، مما يساعد على تدريب الأقدام على تحمل البرودة. وتكون الجلسات المثالية عبارة عن جلستين، تبدأ كل منهما بالماء الدافئ وتنتهي بالماء البارد.

التدليك والتمارين تدليك باطن القدم بانتظام يعتبر أمرًا مهمًا أيضًا، حيث يعزز الدورة الدموية ويساعد على الشعور بالاسترخاء. يمكن تحسين حركة الأقدام من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل دحرجة القدمين على كرة مطاطية أو الوقوف على أطراف الأصابع أثناء تنظيف الأسنان.

الأحذية المناسبة لحماية صحة الأقدام، أوصى الدكتور شنايدر بارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، محذرًا من أن الأحذية الضيقة قد تزيد من خطر الإصابة بالقدم المفلطحة وآلام الأعصاب. كما يُفيد المشي حافي القدمين من حين لآخر على أرضيات متنوعة مثل الممهدة وغير الممهدة والرملية، في تدريب عضلات وأربطة وأوتار القدم.