خلايا خارج الدماغ تظهر قدرات مذهلة في الذاكرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - لطالما كان من المعروف أن الدماغ وخلاياه العصبية هي المسؤولة عن تخزين الذكريات، لكن فريقًا من العلماء اكتشف في دراسة نشرتها دورية "نيتشر كومينيكيشن"، أن خلايا من أجزاء أخرى من الجسم تلعب أيضا دورا في حفظ الذكريات.

تفتج الدراسة آفاقًا جديدة لفهم كيفية عمل الذاكرة وقد يساهم في تعزيز التعلم وعلاج الأمراض المتعلقة بالذاكرة.

ويقول نيكولاي كوكوشكين، الباحث الرئيسي في الدراسة من نيويورك: "عادةً ما يرتبط التعلم وتكوين الذكريات بالدماغ وخلاياه فقط، لكن دراستنا تظهر أن خلايا أخرى في الجسم يمكنها أيضا التعلم وتكوين الذكريات".

وسعى الباحثون إلى فهم ما إذا كانت الخلايا غير الدماغية تساهم في عملية الذاكرة باستخدام مفهوم قديم في علم الأعصاب، يعرف باسم تأثير التكرار المتباعد، والذي يثبت أن المعلومات تُحفظ بشكل أفضل عند تعلمها على فترات متباعدة بدلاً من التعلم المكثف في جلسة واحدة.

وأجرى العلماء تجاربهم على نوعين من الخلايا البشرية غير الدماغية، أحدهما من النسيج العصبي والآخر من نسيج الكلى، حيث تم تعريض هذه الخلايا لأنماط كيميائية مختلفة تشبه الأنماط التي تتعرض لها الخلايا العصبية في الدماغ عند تعلم معلومات جديدة، وكما هو الحال في الدماغ، استجابت هذه الخلايا غير الدماغية بتفعيل جين الذاكرة، وهو الجين نفسه الذي يتم تنشيطه في خلايا الدماغ عند تسجيل نمط معين من المعلومات.

ولمراقبة عملية التعلم، قام العلماء بتعديل الخلايا لتنتج بروتينا مضيئا، مما سمح لهم بتحديد متى تم تنشيط جين الذاكرة.

وأظهرت النتائج أن هذه الخلايا يمكنها التفريق بين نبضات كيميائية متكررة على فترات، تماما كما يفعل الدماغ عند التعلم على فترات متباعدة.

وعندما تم تقديم النبضات الكيميائية بشكل متباعد، تم تنشيط جين الذاكرة بقوة أكبر واستمر لفترة أطول مقارنة بتقديم النبضات دفعة واحدة.

يقول كوكوشكين: "هذا يعكس تأثير التكرار المتباعد ويظهر أن القدرة على التعلم من التكرار المتباعد ليست فريدة لخلايا الدماغ، بل قد تكون خاصية أساسية لجميع الخلايا".

ويشير الباحثون إلى أن هذه الاكتشافات قد تفتح آفاقا جديدة لدراسة الذاكرة وتساهم في تطوير طرق لتحسين التعلم وعلاج المشكلات المرتبطة بالذاكرة.

وأضاف كوكوشكين: "هذا الاكتشاف يفتح الأبواب لفهم أفضل لآلية عمل الذاكرة، وقد يؤدي إلى تحسينات في طرق التعلم وعلاج الأمراض المرتبطة بالذاكرة. كما يشير إلى أننا قد نحتاج في المستقبل إلى التعامل مع الجسم كما نفعل مع الدماغ، على سبيل المثال، مراعاة ما تتذكره خلايا البنكرياس عن أنماط وجباتنا للحفاظ على مستويات صحية من الجلوكوز في الدم، أو ما تتذكره الخلايا السرطانية عن أنماط العلاج الكيميائي."