شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا ومخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN - استشهد عدد من مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف
للاحتلال الإسرائيلي على مدينة بيت لاهيا ومخيم النصيرات، في قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قعدان في منطقة فدعوس بمدينة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا.
وأضاف أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب 10 آخرون معظمهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ثابت في منطقة "بلوك C" بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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