شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا ومخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN - استشهد عدد من مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في للاحتلال الإسرائيلي على مدينة بيت لاهيا ومخيم النصيرات، في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قعدان في منطقة فدعوس بمدينة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا.

وأضاف أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب 10 آخرون معظمهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ثابت في منطقة "بلوك C" بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى العودة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.