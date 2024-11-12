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إسرائيل تصدر استدعاءات لتجنيد الآلاف من المتدينين

11/12/2024 7:11:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يعتزم إصدار أوامر تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم )مجددا يوم الأحد المقبل.

وذكرت عدة صحف إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن حوالي 7000 من اليهود الحريديم سيتلقون أوامر استدعاء.

واعتمد وزير الجيش السابق يوآف غالانت إرسال أوامر الاستدعاء قبل إقالته، وفقا لما ذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”.

وذكرت تقارير أن الجيش يعتزم إرسال الأوامر كما هو مخطط له. ولم يلغ وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس هذا الإجراء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو 3000 من الرجال الحريديم تلقوا بالفعل أوامر تجنيد في الصيف. ورغم ذلك لم يتوجه إلى مراكز التجنيد منهم إلا عدد صغير.

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