إسرائيل تصدر استدعاءات لتجنيد الآلاف من المتدينين

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يعتزم إصدار أوامر تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم )مجددا يوم الأحد المقبل.
وذكرت عدة صحف إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن حوالي 7000 من اليهود الحريديم سيتلقون أوامر استدعاء.
واعتمد وزير الجيش السابق يوآف غالانت إرسال أوامر الاستدعاء قبل إقالته، وفقا لما ذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”.
وذكرت تقارير أن الجيش يعتزم إرسال الأوامر كما هو مخطط له. ولم يلغ وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس هذا الإجراء.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو 3000 من الرجال الحريديم تلقوا بالفعل أوامر تجنيد في الصيف. ورغم ذلك لم يتوجه إلى مراكز التجنيد منهم إلا عدد صغير.
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