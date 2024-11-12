ترامب يعيّن ستيفن ويتكوف، المتبرع الكبير وصديقه الشخصي، مبعوثاً إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / ترجمة خاصة PNN /أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين ستيفن ويتكوف، صديقه الشخصي من عالم العقارات في نيويورك والمتبرع الكبير منذ فترة طويلة، كمبعوث لإدارته المقبلة إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب في بيان الإعلان عن التعيين:“يسرني أن أعلن عن تعييني ستيفن سي. ويتكوف كمبعوث خاص إلى الشرق الأوسط. ستيف قائد يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والعمل الخيري، وقد جعل كل مشروع ومجتمع انخرط فيه أقوى وأكثر ازدهاراً. سيكون ستيف صوتًا ثابتًا للسلام، وسنجعله مصدر فخر لنا جميعاً.”

يأتي تعيين ويتكوف، وهو يهودي، رغم عدم امتلاكه خبرة في الدبلوماسية. وجاء هذا الخبر بعد ترشيح مايك هاكابي، حليف قديم لحركة المستوطنين الإسرائيليين، كسفير الولايات المتحدة القادم في إسرائيل.

ويعرف مايك هوكابي الذي تم تعينه سفيرا امريكيا لدى إسرائيل بأنه من اليمين المسيحي الإنجيلي في الولايات المتحدة، ويعرف نفسه بأنه مؤيد كبير لإسرائيل.

وقال هوكابي سابقا " يهودا والسامرة أي الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وعلى الجميع أن يفهموا ذلك "..



وقد تبرع ويتكوف بملايين الدولارات لدعم جهود ترامب السياسية، كما عمل كمستشار غير رسمي في قضايا مثل تخفيض الضرائب ومكافحة أزمة المواد الأفيونية وإعادة فتح الأعمال خلال جائحة كوفيد-19. وكان من بين أشد مؤيدي ترامب في الحزب الجمهوري، ولكنه أيضاً دعم لفترة قصيرة الحاكم رون ديسانتيس، حيث استضاف فعالية لجمع التبرعات له خلال صعوده السياسي في عام 2021.

وحظي ويتكوف بفرصة التحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري خلال الصيف، حيث استخدم كلمته للتأكيد على علاقته الشخصية الوثيقة بترامب. وكان أيضًا متحدثًا في التجمع الانتخابي لترامب في ماديسون سكوير غاردن الذي اختتم به حملته الانتخابية.