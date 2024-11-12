ترامب يعيّن ستيفن ويتكوف، المتبرع الكبير وصديقه الشخصي، مبعوثاً إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / ترجمة خاصة PNN /
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين ستيفن ويتكوف، صديقه الشخصي من عالم العقارات في نيويورك والمتبرع الكبير منذ فترة طويلة، كمبعوث لإدارته المقبلة إلى الشرق الأوسط.
وقال ترامب في بيان الإعلان عن التعيين:“يسرني أن أعلن عن تعييني ستيفن سي. ويتكوف كمبعوث خاص إلى الشرق الأوسط. ستيف قائد يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والعمل الخيري، وقد جعل كل مشروع ومجتمع انخرط فيه أقوى وأكثر ازدهاراً. سيكون ستيف صوتًا ثابتًا للسلام، وسنجعله مصدر فخر لنا جميعاً.”
يأتي تعيين ويتكوف، وهو يهودي، رغم عدم امتلاكه خبرة في الدبلوماسية. وجاء هذا الخبر بعد ترشيح مايك هاكابي، حليف قديم لحركة المستوطنين الإسرائيليين، كسفير الولايات المتحدة القادم في إسرائيل.
ويعرف مايك هوكابي الذي تم تعينه سفيرا امريكيا لدى إسرائيل بأنه من اليمين المسيحي الإنجيلي في الولايات المتحدة، ويعرف نفسه بأنه مؤيد كبير لإسرائيل.
وقال هوكابي سابقا " يهودا والسامرة أي الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وعلى الجميع أن يفهموا ذلك "..
وقد تبرع ويتكوف بملايين الدولارات لدعم جهود ترامب السياسية، كما عمل كمستشار غير رسمي في قضايا مثل تخفيض الضرائب ومكافحة أزمة المواد الأفيونية وإعادة فتح الأعمال خلال جائحة كوفيد-19. وكان من بين أشد مؤيدي ترامب في الحزب الجمهوري، ولكنه أيضاً دعم لفترة قصيرة الحاكم رون ديسانتيس، حيث استضاف فعالية لجمع التبرعات له خلال صعوده السياسي في عام 2021.
وحظي ويتكوف بفرصة التحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري خلال الصيف، حيث استخدم كلمته للتأكيد على علاقته الشخصية الوثيقة بترامب. وكان أيضًا متحدثًا في التجمع الانتخابي لترامب في ماديسون سكوير غاردن الذي اختتم به حملته الانتخابية.
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