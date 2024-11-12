Wednesday, 13 November 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العرب والمسلمون بين قمتين!

11/12/2024 7:08:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬11‭/‬11‭/‬202‮٣‬‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬انعقدت‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الأولى‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬والإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بذات‭ ‬التوقيت‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬11‭/‬11‭/‬2024،‭ ‬انعقدت‭ ‬القمة‭ ‬الثانية‭ ‬لأعمال‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جرت‭ ‬مياه‭ ‬كثيرة‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬غزة‭! ‬وتحولت‭ ‬الحرب‭ ‬الانتقامية‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬توصف‭ ‬آنذاك،‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬وضجت‭ ‬عواصم‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬وحشية‭ ‬الكيان‭ ‬وكثرة‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬زاد‭ ‬عددهم‭ ‬كشهداء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ44‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬100‭ ‬ألف‮»‬‭ ‬مصاب‭! ‬وسط‭ ‬حصار‭ ‬محكم‭ ‬لتجويع‭ ‬من‭ ‬تبقى،‭ ‬وهتك‭ ‬كل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لغزة،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للعيش‭! ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬تشبث‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬بأرضهم‭ ‬ضد‭ ‬سياسة‭ ‬التهجير‭ ‬والقتل‭ ‬والتجويع‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬أدهش‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬واجتماع‭ ‬القادة‭ ‬والزعماء‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ثانية،‭ ‬أصبحت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مضافًا‭ ‬إليها‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬لتصبح‭ ‬القضية‭ ‬قضيتين‭!‬

ولتناقش‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬كيفية‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬معًا‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‭ ‬إن‭ ‬انعقدت‭ ‬قمة‭ ‬ثالثة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬أيضًا‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬ستُضاف‭ ‬إلى‭ ‬أعمالها‭ ‬للمناقشة‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬عليها‭!‬

{ ‭ ‬المفارقة‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الثانية،‭ ‬طرح‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2025‮»‬‭ (‬سيشهد‭ ‬كامل‭ ‬السيادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭)! ‬أي‭ ‬أن‭ ‬قطار‭ ‬الاحتلال‭ ‬والتوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬يسير‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعته‭! ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الموقف‭ ‬العالمي‭ ‬أنظمة‭ ‬وشعوبًا،‭ ‬باستثناء‭ ‬الغرب،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬‮«‬اللحن‭ ‬التوسعي‮»‬‭ ‬بانتظار‭ ‬التاجر‭ ‬السياسي‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬الذي‭ ‬صرّح‭ ‬أثناء‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬تصريحًا‭ ‬استفزازيًا‭ ‬غريبا‭ ‬بأن‭ ‬مساحة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬أمام‭ ‬المساحة‭ ‬العربية‭ ‬الشاسعة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭! ‬وكأنه‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الكيان‭ ‬جغرافيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬فلسطين‭!‬

{ ‭ ‬حجة‭ ‬الكيان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يملّ‭ ‬من‭ ‬ترديدها‭ ‬هي‭ ‬محاربة‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني،‭ ‬وهو‭ ‬النفوذ‭ ‬الذي‭ ‬يقلق‭ ‬العرب‭ ‬بالطبع،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يقلقهم‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬الصهيونية‭ ‬حول‭ ‬فرض‭ ‬النفوذ‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاستعماري‮»‬‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭! ‬وهو‭ ‬التوسع‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬الخرافات‭ ‬والأساطير‭ ‬الدينية‭ ‬الملفقة‭! ‬ليدرك‭ ‬المتابع‭ ‬مجرى‭ ‬الأحداث‭ ‬بين‭ ‬قمتين‭ ‬عربيتين‭ ‬وإسلاميتين،‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬تجاوزت‭ ‬مأساة‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتفكيك‭ ‬المليشيات‭ ‬أو‭ ‬محاربة‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬المنافس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬العربية،‭ ‬لتصل‭ ‬القصة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العين‭ ‬الصهيونية،‭ ‬وكما‭ ‬كانت‭ ‬بالأصل‭! ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭! ‬وبدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬كامل‭ ‬كالعادة،‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الرؤساء،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العجز‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬اللازمة‭ ‬والفعلية‭ ‬لإيقاف‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإيقاف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬وتفكيك‭ ‬الحلم‭ ‬الصهيوني‭ ‬التوسعي‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عبثًا‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬أقطاب‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬الدينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حول‭ ‬الاطماع‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭! ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬صدفة‭ ‬ما‭ ‬يصرح‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬الصهاينة‭ ‬حول‭ ‬ذات‭ ‬الأمر،‭ ‬ومنهم‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬‮«‬ليفي‭ ‬لييكين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬كاتب‭ ‬وسياسي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ليقول‭ ‬بوضوح‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬حدودنا‭ ‬ستمتد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬ بعد‭ ‬فلسطين‭ ‬طبعًا ‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى،‭ ‬أي‭ ‬السعودية،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وإلى‭ ‬الفرات،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬سنأخذ‭ ‬مكة‭ ‬والمدينة‭ ‬وجبل‭ ‬سيناء،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تطهير‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭! ‬قد‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬خيال‭ ‬أو‭ ‬طموح‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه،‭ ‬أو‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬والفانتازيا،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الرؤية‭ ‬الصهيونية‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بدأت‭ ‬الحكاية‭ ‬الكبرى‭ ‬فيها‭ ‬بخطوات‭ ‬شيطانية‭ ‬بالهيمنة‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وبإعادة‭ ‬مضامين‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬والآن‭ ‬وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬والتوجهات‭ ‬الصهيونية‭ ‬لكامل‭ ‬المنطقة،‭ ‬تتجاوز‭ ‬لغة‭ ‬التنديد‭ ‬والإدانة‭ ‬والمناشدة‭ ‬أو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬قطارها‭ ‬الصهيوني‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭! ‬ولتوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب‭ ‬الذي‭ ‬داس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للسلام‭ ‬أو‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬حروبه‭ ‬ورؤيته‭ ‬التوسعية‭! ‬وأن‭ ‬إيقاف‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وأطماعه‭ ‬الأخرى‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تفعيل‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬الأمتان‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬ضاغطة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان،‭ ‬وإنما‭ ‬لحماية‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الأطماع‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬أوطانها‭! ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬تتهيأ‭ ‬له‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬الرئاسية،‭ ‬بإدخال‭ ‬خط‭ ‬التجارة‭ ‬على‭ ‬السياسة‭! ‬والتطبيع‭ ‬المجاني‭ ‬وبالقوة‭ ‬للعالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭! ‬وبما‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬ينفع‭ ‬معه‭ ‬لا‭ ‬المناشدات‭ ‬ولا‭ ‬الاستهجان‭ ‬ولا‭ ‬التنديد،‭ ‬ولا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬حبر‭ ‬على‭ ‬ورق،‭ ‬طالما‭ ‬يخضع‭ ‬للرؤى‭ ‬الاستعمارية‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭!‬

اللهم‭ ‬إني‭ ‬بلغت،‭ ‬اللهم‭ ‬فاشهد‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث