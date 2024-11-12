العرب والمسلمون بين قمتين!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬واجتماع‭ ‬القادة‭ ‬والزعماء‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ثانية،‭ ‬أصبحت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مضافًا‭ ‬إليها‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬لتصبح‭ ‬القضية‭ ‬قضيتين‭!‬

ولتناقش‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬كيفية‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬معًا‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‭ ‬إن‭ ‬انعقدت‭ ‬قمة‭ ‬ثالثة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬أيضًا‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬ستُضاف‭ ‬إلى‭ ‬أعمالها‭ ‬للمناقشة‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬عليها‭!‬

{ ‭ ‬المفارقة‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الثانية،‭ ‬طرح‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عام‭ ‬2025‮»‬‭ (‬سيشهد‭ ‬كامل‭ ‬السيادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭)! ‬أي‭ ‬أن‭ ‬قطار‭ ‬الاحتلال‭ ‬والتوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬يسير‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعته‭! ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الموقف‭ ‬العالمي‭ ‬أنظمة‭ ‬وشعوبًا،‭ ‬باستثناء‭ ‬الغرب،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬‮«‬اللحن‭ ‬التوسعي‮»‬‭ ‬بانتظار‭ ‬التاجر‭ ‬السياسي‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬الذي‭ ‬صرّح‭ ‬أثناء‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬تصريحًا‭ ‬استفزازيًا‭ ‬غريبا‭ ‬بأن‭ ‬مساحة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬أمام‭ ‬المساحة‭ ‬العربية‭ ‬الشاسعة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭! ‬وكأنه‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الكيان‭ ‬جغرافيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬فلسطين‭!‬

{ ‭ ‬حجة‭ ‬الكيان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يملّ‭ ‬من‭ ‬ترديدها‭ ‬هي‭ ‬محاربة‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني،‭ ‬وهو‭ ‬النفوذ‭ ‬الذي‭ ‬يقلق‭ ‬العرب‭ ‬بالطبع،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يقلقهم‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬الصهيونية‭ ‬حول‭ ‬فرض‭ ‬النفوذ‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاستعماري‮»‬‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭! ‬وهو‭ ‬التوسع‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬الخرافات‭ ‬والأساطير‭ ‬الدينية‭ ‬الملفقة‭! ‬ليدرك‭ ‬المتابع‭ ‬مجرى‭ ‬الأحداث‭ ‬بين‭ ‬قمتين‭ ‬عربيتين‭ ‬وإسلاميتين،‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬تجاوزت‭ ‬مأساة‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتفكيك‭ ‬المليشيات‭ ‬أو‭ ‬محاربة‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬المنافس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬العربية،‭ ‬لتصل‭ ‬القصة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العين‭ ‬الصهيونية،‭ ‬وكما‭ ‬كانت‭ ‬بالأصل‭! ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭! ‬وبدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬كامل‭ ‬كالعادة،‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الرؤساء،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العجز‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬اللازمة‭ ‬والفعلية‭ ‬لإيقاف‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإيقاف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬وتفكيك‭ ‬الحلم‭ ‬الصهيوني‭ ‬التوسعي‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عبثًا‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬أقطاب‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬الدينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حول‭ ‬الاطماع‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية‭! ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬صدفة‭ ‬ما‭ ‬يصرح‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬الصهاينة‭ ‬حول‭ ‬ذات‭ ‬الأمر،‭ ‬ومنهم‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬‮«‬ليفي‭ ‬لييكين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬كاتب‭ ‬وسياسي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ليقول‭ ‬بوضوح‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬حدودنا‭ ‬ستمتد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬ – بعد‭ ‬فلسطين‭ ‬طبعًا – ‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى،‭ ‬أي‭ ‬السعودية،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وإلى‭ ‬الفرات،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬سنأخذ‭ ‬مكة‭ ‬والمدينة‭ ‬وجبل‭ ‬سيناء،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تطهير‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭! ‬قد‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬خيال‭ ‬أو‭ ‬طموح‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه،‭ ‬أو‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬والفانتازيا،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الرؤية‭ ‬الصهيونية‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بدأت‭ ‬الحكاية‭ ‬الكبرى‭ ‬فيها‭ ‬بخطوات‭ ‬شيطانية‭ ‬بالهيمنة‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وبإعادة‭ ‬مضامين‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬والآن‭ ‬وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬والتوجهات‭ ‬الصهيونية‭ ‬لكامل‭ ‬المنطقة،‭ ‬تتجاوز‭ ‬لغة‭ ‬التنديد‭ ‬والإدانة‭ ‬والمناشدة‭ ‬أو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬قطارها‭ ‬الصهيوني‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭! ‬ولتوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب‭ ‬الذي‭ ‬داس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للسلام‭ ‬أو‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬حروبه‭ ‬ورؤيته‭ ‬التوسعية‭! ‬وأن‭ ‬إيقاف‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وأطماعه‭ ‬الأخرى‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تفعيل‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬الأمتان‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬ضاغطة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان،‭ ‬وإنما‭ ‬لحماية‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الأطماع‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬أوطانها‭! ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬تتهيأ‭ ‬له‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬الرئاسية،‭ ‬بإدخال‭ ‬خط‭ ‬التجارة‭ ‬على‭ ‬السياسة‭! ‬والتطبيع‭ ‬المجاني‭ ‬وبالقوة‭ ‬للعالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭! ‬وبما‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬ينفع‭ ‬معه‭ ‬لا‭ ‬المناشدات‭ ‬ولا‭ ‬الاستهجان‭ ‬ولا‭ ‬التنديد،‭ ‬ولا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬حبر‭ ‬على‭ ‬ورق،‭ ‬طالما‭ ‬يخضع‭ ‬للرؤى‭ ‬الاستعمارية‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭!‬

اللهم‭ ‬إني‭ ‬بلغت،‭ ‬اللهم‭ ‬فاشهد‭.‬