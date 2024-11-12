Wednesday, 13 November 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صناعة الثقافة.. صناعة للسياحة

11/12/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬سأل‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين‭ ‬المخرج‭ ‬العربي‭ ‬الراحل‭ ‬مصطفى‭ ‬العقاد‭: ‬‮«‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬ببطل‭ ‬مسلم‭ ‬ليجسد‭ ‬دور‭ ‬‮«‬عمر‭ ‬المختار‮»‬‭ ‬وأتيت‭ ‬بالنجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬أنتوني‭ ‬كوين»؟‭ ‬قال‭ ‬لهم‭: ‬لكي‭ ‬يقتنع‭ ‬الغربيون‭ ‬بقضيتنا‭.. ‬وبالظلم‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بنا‭.. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬قضيتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجوه‭ ‬يعرفونها‭ ‬ويحبونها‭.. ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬سيشاهد‭ ‬فيلما‭ ‬عن‭ ‬العرب‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العرب‭.. ‬ولكن‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬نقوم‭ ‬بلفت‭ ‬نظرهم،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭.. ‬وبالتالي‭ ‬تفهم‭ ‬حقيقتنا‭ ‬ومعرفة‭ ‬قضايانا‭.‬

وأحسب‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬المسرح‭ ‬السعودي‭ ‬وموسم‭ ‬الرياض،‭ ‬حينما‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬يجذبوا‭ ‬السائح‭ ‬والمشاهد‭ ‬الخليجي،‭ ‬قاموا‭ ‬باستضافة‭ ‬المسرح‭ ‬المصري‭ ‬والمسرح‭ ‬الكويتي،‭ ‬ليقدما‭ ‬عروضا‭ ‬مسرحية‭ ‬لجذب‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬أسماء‭ ‬الممثلين‭ ‬المصريين‭ ‬والكويتيين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬التمثيلية‭ ‬السعودية‭. ‬

وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬تجارب‭ ‬فنية‭ ‬مؤثرة،‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وإذاعية‭ ‬ومسرحية،‭ ‬وبعض‭ ‬تجارب‭ ‬سينمائية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فنانين‭ ‬خليجيين‭ ‬ومصريين‭ ‬وعرب‭.. ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة،‭ ‬كانت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬تعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬طربال‭ ‬رايح‭ ‬جاي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي،‭ ‬والفنان‭ ‬الراحل‭ ‬علي‭ ‬الغرير،‭ ‬والفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬أبو‭ ‬سريع‭.. ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬طفاش‮»‬‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المسلسلات‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬المسافرين‭.‬

مناسبة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬أننا‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إقامة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي،‭ ‬ومهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭.. ‬وهناك‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭.‬

تزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بتنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية،‭ ‬واستضافة‭ ‬الإعلامي‭ ‬المصري‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬سعد‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬بادر‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬ومنصاته‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬بنشر‭ ‬وعرض‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة،‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

بجانب‭ ‬معارض‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية،‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬سفير‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬البحريني‭ ‬للعالم،‭ ‬ويحمل‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعكس‭ ‬حضارة‭ ‬ونهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

سيبقى‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والرعاية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬أمرا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أدوات‭ ‬القوة‭ ‬الناعمة،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬وتؤثر‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬العام،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وتوجهات،‭ ‬واستعراض‭ ‬حجم‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

في‭ ‬مصر‭ ‬مثلا‭.. ‬يقام‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬الجونة‮»‬‭ ‬للسينما،‭ ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬مهرجانا‭ ‬عالميا،‭ ‬يتابعه‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المشاهدين،‭ ‬وقد‭ ‬تكفل‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬المصريين‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬المهرجان‭ ‬سنويا،‭ ‬إيمانا‭ ‬بدور‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الثقافة،‭ ‬وفي‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭ ‬كذلك،‭ ‬ودور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬الدولة‭.‬

صناعة‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬وكافة‭ ‬الفنون‭.. ‬صناعة‭ ‬للثقافة‭ ‬والهوية،‭ ‬وعامل‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬وجذب‭ ‬السياح‭ ‬والمستثمرين‭.. ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ذات‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي،‭ ‬لدينا‭ ‬فرص‭ ‬عديدة‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لتحريكها‭ ‬وإحيائها‭.. ‬والاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث