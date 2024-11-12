MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والبيئية‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬آثارها،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشجير‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬سموه‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المطلة‭.‬