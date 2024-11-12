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تتواصل

11/12/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الحملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجير‭ ‬البحرين‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬تتواصل،‭ ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وشركة‭ ‬طلبات‭ ‬البحرين‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دمت‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬تسهل‭ ‬مشاركة‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة،‭ ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لعملاء‭ ‬تطبيق‭ ‬طلبات‭ ‬فرصة‭ ‬لدعم‭ ‬مواقع‭ ‬التشجير‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬سهلة‭ ‬ومباشرة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وزيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬طلبات‭ ‬البحرين‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والبيئية‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفعالة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬وأعراف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والبيئية‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬آثارها،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشجير‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬سموه‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بزراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المطلة‭.‬

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