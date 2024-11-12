(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الحملة من أجل تشجير البحرين وتنمية القطاع الزراعي تتواصل، وقد أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة طلبات البحرين توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم الحملة الوطنية للتشجير «دمت خضراء» من خلال توفير منصة تسهل مشاركة الأفراد في مشاريع التشجير الخاصة بالحملة، وتتيح هذه الشراكة لعملاء تطبيق طلبات فرصة لدعم مواقع التشجير مباشرة عبر التطبيق باستخدام بطاقات الائتمان أو الدفع المسبق ما يضمن تجربة سهلة ومباشرة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المملكة. ويأتي هذا التعاون ضمن إطار التزام شركة طلبات البحرين بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وسعيها المستمر لتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة بما يتماشى مع قيم وأعراف المجتمع البحريني.
كما أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة المساعي والجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية والبيئية التي تستدعي تكاتف الجميع للحد من آثارها، مشيرا سموه إلى أن التشجير يلعب دورا محوريا في تحسين جودة الهواء وتوفير مزيد من المساحات الخضراء، مؤكدا أهمية دور الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الوطنية المشتركة للحفاظ على البيئة، وقد تم ذلك خلال قيام سموه بمشاركة عدد من المسؤولين بزراعة عدد من الأشجار في منطقة المطلة.
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