كلمة السر في فوز ترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فوز‭ ‬ترامب‭ ‬اعتبره‭ ‬الكثيرون‭ ‬مفاجئا‭ ‬وغريبا‭ ‬وحاروا‭ ‬في‭ ‬تفسيره‭. ‬لماذا؟

وراء‭ ‬ذلك‭ ‬سببان‭ ‬أساسيان‭:‬

الأول‭: ‬أن‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬والمرشحة‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بنوا‭ ‬حملتهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬ترامب‭ ‬بأبشع‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭. ‬وجهوا‭ ‬إليه‭ ‬أشنع‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنه‭ ‬ديكتاتور‭ ‬فاشي‭ ‬ومعجب‭ ‬بهتلر،‭ ‬واعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتهديدا‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭.. ‬وهكذا‭.‬

وبالطبع‭ ‬تصور‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬سوف‭ ‬تخيف‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬وتبعدهم‭ ‬عنه‭.‬

والثاني‭: ‬أن‭ ‬تقديرات‭ ‬المحللين‭ ‬ونتائج‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬لم‭ ‬تتوقع‭ ‬أبدا‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬وكانت‭ ‬أميل‭ ‬إلى‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬هاريس،‭ ‬وأقصى‭ ‬ما‭ ‬ذهبت‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬جدا‭ ‬وحظوظ‭ ‬المرشحين‭ ‬متساوية‭.‬

إذن،‭ ‬لهذين‭ ‬السببين‭ ‬كان‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬مفاجئا‭ ‬ومحيرا‭. ‬وبالطبع‭ ‬بدأ‭ ‬الكثيرون‭ ‬يتبارون‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تفسير‭ ‬ما‭ ‬حدث‭.‬

محللون‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تفسير‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬مثلا،‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬الشعبي‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬الداخلية‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والهجرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الداخلية‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬الفوز‭ ‬لترامب‭.‬

محللون‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬ليست‭ ‬مستعدة‭ ‬بعد‭ ‬لقيادة‭ ‬امرأة‭ ‬للبلاد‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬والسياسات‭.‬

البعض‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬قطاعا‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬وخصوصا‭ ‬الناخبين‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬عاقبوا‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بسبب‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭.‬

بالطبع‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مهمة‭ ‬بهذا‭ ‬القدر‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬تقديرنا‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬أساسا‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬وعودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬القوة‮»‬‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬أضعف‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أمريكا‭. ‬وفشل‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوعود‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬وأثبت‭ ‬أنه‭ ‬أضعف‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬هذه‭ ‬الوعود‭.‬

وعد‭ ‬مثلا‭ ‬بأن‭ ‬يستعيد‭ ‬مكانة‭ ‬أمريكا‭ ‬كقوة‭ ‬قائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ولم‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬انهارت‭ ‬مصداقية‭ ‬أمريكا‭ ‬ومكانتها‭ ‬العالمية‭.‬

ووعد‭ ‬مثلا‭ ‬بأن‭ ‬يوحد‭ ‬صفوف‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬وينهي‭ ‬الانقسامات‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأيضا‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭.‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬بدت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬ضعيفة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬ما‭ ‬تصرح‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬تعد‭ ‬به‭. ‬ولعل‭ ‬أبلغ‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬أطلق‭ ‬بايدن‭ ‬وعودا‭ ‬كثيرة‭ ‬جدا‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬تسوية‭. ‬وحاول‭ ‬إظهار‭ ‬أنه‭ ‬حازم‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتأمين‭ ‬المساعدات‭ ‬له،‭ ‬وغير‭ ‬هذا‭. ‬وكما‭ ‬نعلم‭ ‬فشل‭ ‬بايدن‭ ‬فشلا‭ ‬ذريعا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬هذا‭. ‬بالعكس‭ ‬أكد‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬أنه‭ ‬شريك‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬إسرائيل‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتعاطفون‭ ‬بالضرورة‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بدا‭ ‬بايدن‭ ‬رئيس‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خائفا‭ ‬أمام‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬مثل‭ ‬نتنياهو،‭ ‬وأضعف‭ ‬بكثير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬تحدث‭ ‬هو‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬كلمة‭ ‬أمريكا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬خطاب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬لاقى‭ ‬قبولا‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭. ‬نعني‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وفي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أيضا،‭ ‬وانه‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لتورط‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحروب‭.. ‬وهكذا‭. ‬

وحين‭ ‬قدم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬مرشحة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬نموذج‭ ‬القيادة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬اليها‭. ‬هاريس‭ ‬عاشت‭ ‬كل‭ ‬حياتها‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬الخلفي‭. ‬وأثناء‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬عجزت‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬شخصية‭ ‬قوية‭ ‬مستقلة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬نموذج‭ ‬قيادة‭ ‬بايدن‭ ‬الضعيف‭ ‬المتردد‭.‬

باختصار‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬العالم‭ ‬المضطرب‭ ‬أثبت‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬قيادة‭ ‬قوية‭ ‬حازمة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬يتصور‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬فعلا‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكا‭ ‬وعلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تعد‭ ‬به‭. ‬ولهذا‭ ‬اختار‭ ‬ترامب‭.‬