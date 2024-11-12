ماذا يحدث لجسمك إذا مت في الحلم؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الكوابيس المتكررة قد تحمل مخاطر صحية، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى تهديد الحياة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية كامنة. فعندما يشعر الشخص بالخوف في الحلم يفرز الجسم الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى نشاط مكثف قد يسبب اضطراباً في ضربات القلب، مثل «الرجفان البطيني»، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية مفاجئة.
ورغم أن هذه الحالات نادرة يحذر الخبراء من تأثير الكوابيس على الصحة العامة، وخاصة عندما ترتبط بالضغوط النفسية والقلق. ويمكن أن يؤدي النشاط الزائد في الدماغ خلال الكابوس إلى زيادة مخاطر الأمراض القلبية على المدى الطويل.
وتؤكد الدراسات أن الكوابيس المتكررة قد تسهم في مشاكل صحية مثل السمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب. وبالإضافة إلى ذلك، قد تسهم الكوابيس في زيادة مستويات التوتر المزمن، ما يؤثر سلبًا على جودة النوم والصحة العامة.
MENAFN12112024000055011008ID1108879080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.