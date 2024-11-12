ماذا يحدث لجسمك إذا مت في الحلم؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬نادرة‭ ‬يحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الكوابيس‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬ترتبط‭ ‬بالضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬والقلق‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬النشاط‭ ‬الزائد‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬خلال‭ ‬الكابوس‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الأمراض‭ ‬القلبية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وتؤكد‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الكوابيس‭ ‬المتكررة‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬السمنة،‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬الكوابيس‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التوتر‭ ‬المزمن،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭.‬