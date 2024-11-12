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ماذا يحدث لجسمك إذا مت في الحلم؟

11/12/2024 7:08:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكوابيس‭ ‬المتكررة‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬مخاطر‭ ‬صحية،‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬نادرة‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬الحياة،‭ ‬وخاصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬قلبية‭ ‬كامنة‭. ‬فعندما‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬بالخوف‭ ‬في‭ ‬الحلم‭ ‬يفرز‭ ‬الجسم‭ ‬الأدرينالين‭ ‬والكورتيزول،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬مكثف‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬اضطراباً‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬القلب،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الرجفان‭ ‬البطيني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬مفاجئة‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬نادرة‭ ‬يحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الكوابيس‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬ترتبط‭ ‬بالضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬والقلق‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬النشاط‭ ‬الزائد‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬خلال‭ ‬الكابوس‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الأمراض‭ ‬القلبية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وتؤكد‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الكوابيس‭ ‬المتكررة‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬مثل‭ ‬السمنة،‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬الكوابيس‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التوتر‭ ‬المزمن،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭.‬

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