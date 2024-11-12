خطة لـ((حجب الشمس)) مدعومة من بيل غيتس!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬مستثمرين‭ ‬مثل‭ ‬غيتس‭ ‬وألتمان،‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬غير‭ ‬المقصودة‭ ‬مثل‭ ‬الجفاف‭ ‬وفشل‭ ‬المحاصيل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬لا‭ ‬تعالج‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وهي‭ ‬تراكم‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬مثل‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

وأثار‭ ‬مشروع Make Sunsets جدلاً‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تجاربها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية،‭ ‬ما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الشفافية‭ ‬والتنظيم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬تقنيات‭ ‬مثل‭ ‬حقن‭ ‬الكبريت‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬السبب‭ ‬الجذري‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬بل‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تبريد‭ ‬مؤقت‭.‬

والعديد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬قد‭ ‬تضر‭ ‬بالنظم‭ ‬البيئية‭ ‬والزراعة،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬النباتات،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جفاف‭ ‬وتقلص‭ ‬المحاصيل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البحرية‭ ‬و«تَحمُّض‭ ‬المحيطات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬النهاية،‭ ‬يظل‭ ‬الجدل‭ ‬مستمراً‭ ‬حول‭ ‬فعالية‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬كحلول‭ ‬مؤقتة‭ ‬فإن‭ ‬العلماء‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬تتطلب‭ ‬سياسات‭ ‬مناخية‭ ‬شاملة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وحماية‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭.‬