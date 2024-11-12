خطة لـ((حجب الشمس)) مدعومة من بيل غيتس!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تدعم نخبة وادي السيليكون، مثل بيل غيتس وسام ألتمان، مشاريع تهدف إلى تعديل الطقس لمكافحة التغير المناخي. وأحد هذه المشاريع هي شركة Make Sunsets التي أطلقت بالونات في المكسيك تحتوي على رذاذ يعكس ضوء الشمس في طبقة الستراتوسفير بهدف تبريد الأرض باستخدام تقنية «الهندسة الجيوشمسية»، المعروفة أيضًا بحقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI).
وعلى الرغم من الدعم المالي الكبير من مستثمرين مثل غيتس وألتمان، تواجه هذه المشاريع انتقادات شديدة من العلماء الذين يحذرون من الآثار الجانبية غير المقصودة مثل الجفاف وفشل المحاصيل. كما أن هذه التقنيات لا تعالج المشكلة الأساسية لتغير المناخ، وهي تراكم غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأثار مشروع Make Sunsets جدلاً في المكسيك العام الماضي بعد إجراء تجاربها من دون موافقة الحكومة أو المجتمعات المحلية، ما سلط الضوء على قضايا الشفافية والتنظيم في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، لا تؤدي تقنيات مثل حقن الكبريت إلى معالجة السبب الجذري للاحتباس الحراري، بل تقتصر على تبريد مؤقت.
والعديد من العلماء يشيرون إلى أن هذه المشاريع قد تضر بالنظم البيئية والزراعة، حيث قد تتسبب في تقليل كمية المياه التي تطلقها النباتات، ما يؤدي إلى جفاف وتقلص المحاصيل. كما أن الزيادة في ثاني أكسيد الكربون في الجو ستستمر في التأثير على الحياة البحرية و«تَحمُّض المحيطات».
وفي النهاية، يظل الجدل مستمراً حول فعالية هذه الحلول طويلة الأمد. وفي حين قد تكون مفيدة كحلول مؤقتة فإن العلماء يصرون على أن معالجة تغير المناخ تتطلب سياسات مناخية شاملة تركز على تقليل الانبعاثات وحماية النظم البيئية.
MENAFN12112024000055011008ID1108879079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.