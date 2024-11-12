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الجفاف يطيح بزعفران اليونان

11/12/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأثر‭ ‬محصول‭ ‬الزعفران‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬بشدة‭ ‬جراء‭ ‬الجفاف‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭.‬

ومنتج‭ ‬الزعفران‭ ‬اليوناني‭ ‬غريغوريس‭ ‬تزيديموبولوس‭ ‬يتكئ‭ ‬على‭ ‬البتلات‭ ‬الزرقاء‭ ‬والأرجوانية‭ ‬ذات‭ ‬الرائحة‭ ‬الفواحة،‭ ‬فيما‭ ‬يعتصر‭ ‬قلبه‭ ‬حزناً‭ ‬لرؤية‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬حقله‭ ‬متشققة‭ ‬وجافة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الحصاد‭ ‬السنوي‭.‬

ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬68‭ ‬عاماً‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬كوزاني‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليونان‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬مايو،‭ ‬لم‭ ‬تهطل‭ ‬أي‭ ‬أمطار‭ (...) ‬واقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬بضع‭ ‬قطرات‮»‬‭.‬

وتُعدّ‭ ‬زراعة‭ ‬‮«‬زعفران‭ ‬كوزاني‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الزعفران‭ ‬اليوناني،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المحاصيل‭ ‬ربحية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المتوسطي‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فاتورة‭ ‬باهظة‭ ‬جراء‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬ويباع‭ ‬الغرام‭ ‬بسعر‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وتسعة‭ ‬يوروات‭. ‬وشهدت‭ ‬اليونان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬الأكثر‭ ‬دفئاً‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬تلاه‭ ‬صيف‭ ‬حارق‭. ‬وكان‭ ‬أكتوبر‭ ‬الأكثر‭ ‬جفافاً‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬أثينا،‭ ‬وهو‭ ‬مرجع‭ ‬في‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

وفي‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬الحصاد‭ ‬يتم‭ ‬تحت‭ ‬المطر‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تحت‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬مقدونيا‭ ‬الغربية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يستذكر‭ ‬غريغوريس‭ ‬تزيديموبولوس‭ ‬الذي‭ ‬يزرع‭ ‬هذه‭ ‬التوابل‭ ‬الثمينة‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭.‬

ويقول‭ ‬بأسف‭: ‬‮«‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬الحصاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬مساحته‭ ‬9000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أننا‭ ‬عادة‭ ‬نحصد‭ ‬كيلوجراماً‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مربع‮»‬‭.‬

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