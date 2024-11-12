((الملك حمد الإرسالية الأمريكية)) يعالج حالة طبية نادرة عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إنجاز طبي جديد لمستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، قام الدكتور شريف خشبة استشاري جراحة الاوعية الدموية والقسطرة بعلاج انفجار شرياني في الطرف السفلي، تسبب في نزيف حاد ونقص في التروية الدموية للطرف السفلي الأيمن.
وأكد الدكتور شريف خشبة أن المريض حضر بعد شعوره بآلام شديدة في الساق اليمنى نتيجة للنزيف الحاد ونقص التروية الدموية. وبعد الفحص والاشعة تبين ان هناك نزيفا حادا لتمدد شرياني خلف الركبة وتم التعامل مع الحالة في غرفة العمليات عن طريق استئصال التمدد الشرياني واستبداله.
تعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة جدا، حيث تم تسجيل حوالي 14 حالة فقط حول العالم في آخر ثلاثين عاما.
وخرج المريض من المستشفى بعد ثلاثة ايام فقط.
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