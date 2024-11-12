((الملك حمد الإرسالية الأمريكية)) يعالج حالة طبية نادرة عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬شريف‭ ‬خشبة‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬حضر‭ ‬بعد‭ ‬شعوره‭ ‬بآلام‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬اليمنى‭ ‬نتيجة‭ ‬للنزيف‭ ‬الحاد‭ ‬ونقص‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭. ‬وبعد‭ ‬الفحص‭ ‬والاشعة‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نزيفا‭ ‬حادا‭ ‬لتمدد‭ ‬شرياني‭ ‬خلف‭ ‬الركبة‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استئصال‭ ‬التمدد‭ ‬الشرياني‭ ‬واستبداله‭.‬

تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬النادرة‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬حالة‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭. ‬

وخرج‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬فقط‭.‬