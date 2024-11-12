Wednesday, 13 November 2024 07:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس المجلس الوطني للفنون يهنئ الفائزين بمهرجان البحرين المسرحي

11/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬ورئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬وجائزة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأفضل‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المسرحية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬ألوان‭ ‬الفنون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المؤسسة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجان‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مهرجانات‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المهرجانات‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وتجذب‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ثقافتنا‭ ‬وهويتنا‭. ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفنون‭ ‬تعد‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬لتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬ألوان‭ ‬الفنون،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تجاربهم‭ ‬الفنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭. ‬

ودعا‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كافة‭ ‬المبدعين‭ ‬والفنانين‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعكس‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭. ‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث