رئيس المجلس الوطني للفنون يهنئ الفائزين بمهرجان البحرين المسرحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المسرحية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬ألوان‭ ‬الفنون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المؤسسة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجان‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مهرجانات‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المهرجانات‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وتجذب‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ثقافتنا‭ ‬وهويتنا‭. ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفنون‭ ‬تعد‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬لتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬ألوان‭ ‬الفنون،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تجاربهم‭ ‬الفنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭. ‬

ودعا‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كافة‭ ‬المبدعين‭ ‬والفنانين‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعكس‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭. ‬