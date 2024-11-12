رئيس المجلس الوطني للفنون يهنئ الفائزين بمهرجان البحرين المسرحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون ورئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون الفائزين بجوائز مؤسسة راشد آل خليفة للفنون، وجائزة راشد آل خليفة لأفضل عرض مسرحي، التي تم إعلانها في حفل ختام مهرجان البحرين المسرحي في نسخته الثالثة.
وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهود التي بذلها جميع الفنانين المشاركين في الأعمال المسرحية، مشيراً إلى أن الجوائز تعكس التزام مؤسسة راشد آل خليفة بدعم ورعاية مختلف ألوان الفنون، وهو ما يعد جزءاً من رؤية المؤسسة لتشجيع الحراك الفني والثقافي في مملكة البحرين.
وتوجه بالشكر الى جميع القائمين على مهرجان البحرين المسرحي على جهودهم المبذولة في تنظيم المهرجان.
كما لفت إلى أهمية مهرجانات المسرح في الحراك الفني والثقافي بالمملكة، قائلاً: «تعتبر هذه المهرجانات منصة حيوية تساهم في إبراز الفنون المسرحية وتطويرها، وتجذب الأنظار إلى الأعمال الفنية المحلية التي تعكس ثقافتنا وهويتنا. كما تعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة ثقافية وفنية متميزة».
وأضاف: «إن الفنون تعد عنصراً فاعلاً في نهضة مملكة البحرين وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، ونؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب لتشكيل مستقبل مشرق للفنون في البحرين».
وأكد حرص المجلس الوطني للفنون ومؤسسة راشد آل خليفة للفنون على دعم ورعاية مختلف ألوان الفنون، موضحاً أن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع المسرحيين البحرينيين على تطوير تجاربهم الفنية والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي.
ودعا الشيخ راشد آل خليفة كافة المبدعين والفنانين إلى الاستمرار في تقديم أعمال متميزة تسهم في إثراء الثقافة البحرينية وتعكس الهوية الوطنية.
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