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سمو الشيخ علي بن خليفة يشرّف زواج يوسف بوحاجيه

11/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شرف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحاجيه‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬يوسف‭ ‬بوحاجيه‭ ‬بهذا‭ ‬الزواج‭ ‬المبارك،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬حياة‭ ‬زوجية‭ ‬سعيدة‭.‬

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