سمو الشيخ علي بن خليفة يشرّف زواج يوسف بوحاجيه
التاريخ
11/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شرف سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفل زواج يوسف أسامة بوحاجيه.
وقد هنأ سموه يوسف بوحاجيه بهذا الزواج المبارك، متمنياً له حياة زوجية سعيدة.
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