زفيريف يتحدث عن كفاحه ضد الالتهاب الرئوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - (د ب أ): قال نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا إن 25
% من رئتيه لم تكن تعمل بعد إصابته بالالتهاب الرئوي في أواخر سبتمبر الماضي.
وقال زفيريف بعد فوزه في مباراة افتتاح البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس المحترفين: «لقد دخلت المستشفى قبل كأس ليفر عندما أصبت بحمى وبلغت درجة حرارة جسمي 40 درجة مئوية مدة ثلاثة أيام متتالية إلى درجة أنني شعرت بعدم قدرتي على التنفس في وقت ما».
ويعاني زفيريف من آثار الالتهاب الرئوي منذ فترة، حيث اشتكى من الحمى والسعال خلال مشاركته في كأس ليفر في برلين خلال سبتمبر.
واضطر نجم التنس الألماني إلى الانسحاب من بطولة الصين المفتوحة في بكين، وفشل في التأهل لدور الـ16 في بطولة شنغهاي للأساتذة، لكنه توج ببطولة باريس للأساتذة أوائل الشهر الجاري.
وأضاف زفيريف بعد فوزه 6/4 و6/4 على الروسي أندريه روبليف: «أشعر بالإرهاق بشكل أسرع نسبيا، لكنني بخير، وهذا لا يعني أنني جاهز بنسبة % 100، لكنني أشعر الآن أنني لائق».
وصرح زفيريف في وقت سابق بأنه يتوقع أن يكون لائقا بنسبة 100 % عندما يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير المقبل.
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