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زفيريف يتحدث عن كفاحه ضد الالتهاب الرئوي

11/12/2024 7:08:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬التنس‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬إن‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬رئتيه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعمل‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بالالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاح‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لرابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دخلت‭ ‬المستشفى‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭ ‬عندما‭ ‬أصبت‭ ‬بحمى‭ ‬وبلغت‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬جسمي‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنني‭ ‬شعرت‭ ‬بعدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬التنفس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬زفيريف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬حيث‭ ‬اشتكى‭ ‬من‭ ‬الحمى‭ ‬والسعال‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭.‬

واضطر‭ ‬نجم‭ ‬التنس‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للأساتذة،‭ ‬لكنه‭ ‬توج‭ ‬ببطولة‭ ‬باريس‭ ‬للأساتذة‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وأضاف‭ ‬زفيريف‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالإرهاق‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬نسبيا،‭ ‬لكنني‭ ‬بخير،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنني‭ ‬جاهز‭ ‬بنسبة‭ ‬ ‭%‬ 100،‭ ‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬الآن‭ ‬أنني‭ ‬لائق‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لائقا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬عندما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬





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