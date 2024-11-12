فوز مدفيديف على دي مينور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تورينو - (أ ف ب): تغلب الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا عالميا على الأسترالي أليكس دي مينور بسهولة 6-2 و6-4 في الجولة الثانية من بطولة ايه تي بي الختامية في كرة المضرب، أمس الثلاثاء في تورينو.
وكان مدفيديف سقط في مباراته الأولى أمام الأمريكي تايلور فريتز 4-6 و3-6 ليبقي على آماله في بلوغ نصف النهائي في مجموعة ايلي نستازي التي تضم أيضا الإيطالي بانيك سينر المصنف أول عالميا.
بدأ مدفيديف الفائز باللقب عام 2022، المباراة بقوة ونجح في كسر ارسال منافسه في الشوط الثالث قبل ان يفوز بالمجموعة الأولى في 40 دقيقة.
رفع دي مينور الذي يشارك في هذه البطولة التي تضم أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم، من مستواه في المجموعة الثاني لكن مدفيديف كرر سيناريو المجموعة الأولى بكسر ارسال منافسه في الشوط التاسع ليفوز بالمباراة.
وقال مدفيديف: «لم أكن أكترث صراحة بما سيحصل، لكن من ناحية ايجابية. لو خسرت لكان الموسم انتهى بالنسبة إلي، وإذا فزت أملك فرصة اخرى الخميس. سأحاول القيام بالشيء ذاته حينها ايضا».
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