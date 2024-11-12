فوز مدفيديف على دي مينور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬مدفيديف‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬4-6‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ايلي‭ ‬نستازي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬الإيطالي‭ ‬بانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭.‬

بدأ‭ ‬مدفيديف‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭.‬

رفع‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أفضل‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬مدفيديف‭ ‬كرر‭ ‬سيناريو‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بكسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬ليفوز‭ ‬بالمباراة‭.‬

وقال‭ ‬مدفيديف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أكترث‭ ‬صراحة‭ ‬بما‭ ‬سيحصل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ايجابية‭. ‬لو‭ ‬خسرت‭ ‬لكان‭ ‬الموسم‭ ‬انتهى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬وإذا‭ ‬فزت‭ ‬أملك‭ ‬فرصة‭ ‬اخرى‭ ‬الخميس‭. ‬سأحاول‭ ‬القيام‭ ‬بالشيء‭ ‬ذاته‭ ‬حينها‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬

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