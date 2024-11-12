Wednesday, 13 November 2024 07:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الدولي للبادل)) يعلن إقامة بطولة كأس القارات العام المقبل

11/12/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للبادل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحادي‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬التابعين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬ستضم‭ ‬مسابقتين‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬تعقدان‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬للبطولة‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬سيتم‭ ‬توزيها‭ ‬بالتساوي‭ ‬بين‭ ‬فئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬للمحترفين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬وأوروبا،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الدول‭ ‬العريقة‭ ‬والدول‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬توسع‭ ‬قاعدة‭ ‬جمهور‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للبادل‭ ‬ستوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الدول‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مستويات‭ ‬نمو‭ ‬استثنائية‭.‬

‭ ‬




MENAFN12112024000055011008ID1108879072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث