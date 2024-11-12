((الدولي للبادل)) يعلن إقامة بطولة كأس القارات العام المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحادي‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬التابعين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬ستضم‭ ‬مسابقتين‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬تعقدان‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬للبطولة‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬سيتم‭ ‬توزيها‭ ‬بالتساوي‭ ‬بين‭ ‬فئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬للمحترفين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬وأوروبا،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الدول‭ ‬العريقة‭ ‬والدول‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬توسع‭ ‬قاعدة‭ ‬جمهور‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للبادل‭ ‬ستوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الدول‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مستويات‭ ‬نمو‭ ‬استثنائية‭.‬

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