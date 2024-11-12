((الدولي للبادل)) يعلن إقامة بطولة كأس القارات العام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدريد
– (قنا): أعلن الاتحاد الدولي للبادل إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للبادل العام المقبل.
وأوضح الاتحاد، في بيان له أمس، أن البطولة الجديدة، التي سيتم تنظيمها بدعم من اتحادي البادل في أوروبا وأمريكا التابعين للاتحاد الدولي، ستضم مسابقتين للرجال والسيدات تعقدان في ذات الوقت، وسيتم تخصيص جوائز مالية كبيرة للبطولة تبلغ قيمتها 700 ألف يورو سيتم توزيها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات.
وأشار البيان إلى أن قيمة الجوائز المالية غير المسبوقة تعكس التزام الاتحاد الدولي للبادل بتنمية وتطوير الرياضة على الصعيد العالمي، والارتقاء بمكانة رياضة البادل للمحترفين، لافتا إلى أنه سيتم استضافة البطولة في مواقع متعددة في مختلف أنحاء الأمريكيتين وأوروبا، بما يشمل الدول العريقة والدول الناشئة التي تشهد توسع قاعدة جمهور رياضة البادل.
وأكد الاتحاد الدولي للبادل أن بطولة كأس القارات للبادل ستوفر فرصة مهمة للاعبين الناشئين في بقية الدول للانضمام إلى نخبة اللاعبين في رياضة البادل التي تحقق مستويات نمو استثنائية.
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