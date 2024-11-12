الموسم ((40))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليابانية‭ ‬كيودو‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬ميورا‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‮

‬ينوي‭ ‬اللعب‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بصفوف‭ ‬فريقه‭ ‬سوزوزكا‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليكون‭ ‬موسمه‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

ويعد‭ ‬ميورا‭ ‬أكبر‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وسجل‭ ‬55‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬89‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وتنقل‭ ‬اللاعب‭ ‬الياباني‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬وكانت‭ ‬محطته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬بقميص‭ ‬سانتوس‭ ‬البرازيلي،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرازيلي‭ ‬الراحل‭ ‬بيليه‭.‬