Wednesday, 13 November 2024 07:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموسم ((40))

11/12/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬يبقى‭ ‬النجمان‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬وكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬لاعبين‭ ‬شابين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالياباني‭ ‬كازويوشي‭ ‬ميورا‭ ‬الذي‭ ‬يكبر‭ ‬سنا‭ ‬بسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬الياباني‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليابانية‭ ‬كيودو‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬ميورا‭ ‬الذي‭ ‬سيبلغ‭ ‬58‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‮
‬ينوي‭ ‬اللعب‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بصفوف‭ ‬فريقه‭ ‬سوزوزكا‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليكون‭ ‬موسمه‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

ويعد‭ ‬ميورا‭ ‬أكبر‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وسجل‭ ‬55‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬89‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وتنقل‭ ‬اللاعب‭ ‬الياباني‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬وكانت‭ ‬محطته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬بقميص‭ ‬سانتوس‭ ‬البرازيلي،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرازيلي‭ ‬الراحل‭ ‬بيليه‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث