14 لفافة هيروين تقود عربي الجنسية إلى المؤبد والاستئناف تنظر طعنه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف تاجر مخدرات عربي الجنسية محكوم بالسجن المؤبد والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بحيازة وبيع مادة الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وحيازة مادة الحشيش والهيروين والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بوجود شبكة تعمل في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل مملكة البحرين وترويجها تحت إمرة شخص آسيوي وبمزيد من التحريات تم التوصل إلى أن المتهم أحد المروجين لتلك الشبكة.
وتم استصدار اذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش مسكنه، وبناء عليه وعند القبض على المتهم عُثر على 14 لفافة و36 كبسولة يعتقد بأنها مؤثر عقلي، وعلب بلاستيكية بيضاء وعدد 4 موازين وعلبة بيضاء داخلها أقراص طبية ومجموعة أخرى من الأقراص ومبلغ 3 آلاف دينار ومبالغ من عملات أخرى.
و تبين بفحص المواد أنها مواد مخدرة من الهيروين والمؤثرات العقلية، وعند أخذ عينة منه في إدارة مكافحة المخدرات ثبت احتواؤها على مادة القنب المخدر والمورفين، والمؤثر العقلي.
واعترف المتهم بتهمتي الاتجار وتعاطي المخدرات وأقر بأنه قبل 9 أشهر اتفق مع آسيوي على ترويج المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وأشار الى أنه وزع أكثر من 2000 موقع المواد المخدرة عبر البريد الميت.
وبفحص هاتف المتهم تبين وجود محادثات بينه وبين شخص آسيوي موجود في الخارج ويطلب منه الأخير توزيع كمية من الشبو والحشيش ويرسله الى طرف آخر، كما ثبت بوجود صور لعدد من المناطق، كما تحتوي المحادثات على طلب من المتهم مبادلة مادة الشبو بمادة السي بي دي، وتبين محادثة أخرى ارسال صور الى أماكن عامة.
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