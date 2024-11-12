القبض على عدد من الأشخاص بحوزتهم 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة بقيمة 42 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في حماية المجتمع من آفة المخدرات، فقد تمكنت الإدارة في وقائع منفصلة من القبض على عدد من الاشخاص يحملون جنسيات مختلفة،
بحوزتهم حوالي 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزيد قيمتها على 42 ألف دينار.
وأشارت الإدارة إلى أنه فور
ورود معلومات عن هذه الوقائع
تم إجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمِين والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة.
وأكدت الإدارة أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وفي إطار العمل على تعزيز دور الشراكة المجتمعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات تهيب إدارة مكافحة المخدرات بكافة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بمكافحة المخدرات على الخط الساخن (996) أو البريد الإلكتروني (996 @interior . gov . bh ) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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