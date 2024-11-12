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القبض على عدد من الأشخاص بحوزتهم 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة بقيمة 42 ألف دينار

11/12/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬منفصلة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‮
‬بحوزتهم‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور
ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع
تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمِين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.‬


‬وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬الوقائع‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬تهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬996 @interior ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

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