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كشف حسابات بعوائد الرذيلة أكد إدانته..السجن 10 سنوات لآسيوي أجبر فتاتين على أعمال الدعارة

11/12/2024 7:08:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬آسيويا‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجبر‭ ‬فتاتين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬واعتدى‭ ‬جنسيا‭ ‬على‭ ‬إحداهما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رضاها،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بالواقعة‭ ‬وتأكدت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دفتر‭ ‬كان‭ ‬بحيازته‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬مكسبه‭ ‬من‭ ‬اجبارهن‭ ‬على‭ ‬الدعارة‭ ‬ومسجل‭ ‬اسم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬لتدوين‭ ‬لقاءات‭ ‬الزبائن‭.‬

وبدأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السفارات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضمونه‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬آسيوية‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬مفروشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬ويجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة،‭ ‬فتم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وتحرير‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وأخرى،‭ ‬وتبيّن‭ ‬أنها‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إيهامها‭ ‬بفرصة‭ ‬عمل،‭ ‬وتواصلت‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬رفقة‭ ‬صديقتها،‭ ‬حيث‭ ‬حجزهما‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬بالجفير‭ ‬وأجبرهما‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة،‭ ‬وكان‭ ‬يتكسب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬عمل‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إجبارها‭ ‬بجميع‭ ‬طرق‭ ‬الإكراه‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭.‬

وأفادت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬اعتدى‭ ‬عليهن‭ ‬واجبرهن‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬الزبائن‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬وضع‭ ‬منوما‭ ‬في‭ ‬مشروب‭ ‬لصديقتها‭ ‬واعتدى‭ ‬عليها‭ ‬جنسيا،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬منعهما‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬الخارجي‭ ‬وسرق‭ ‬هاتفيهما،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استطاعت‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬بلدها‭ ‬وأبلغت‭ ‬بالأمر‭.‬

وأكدت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أجبر‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الدعارة،‭ ‬وكان‭ ‬يتسلم‭ ‬مبالغ‭ ‬ربع‭ ‬الدعارة‭ ‬لنفسه‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعارة‭ ‬يقوم‭ ‬بتهديدهما،‭ ‬وكان‭ ‬قصده‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬الكسب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭ ‬كما‭ ‬عثر‭ ‬بحوزته‭ ‬على‭ ‬دفتر‭ ‬به‭ ‬ورقتان‭ ‬مسجل‭ ‬اسم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬ومسجل‭ ‬به‭ ‬ريع‭ ‬الدعارة‭.‬

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