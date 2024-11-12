كشف حسابات بعوائد الرذيلة أكد إدانته..السجن 10 سنوات لآسيوي أجبر فتاتين على أعمال الدعارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا بالسجن 10 سنوات بعد أن اجبر فتاتين من الجنسية الآسيوية على ممارسة الدعارة واعتدى جنسيا على إحداهما من دون رضاها، حيث أقر المتهم بالواقعة وتأكدت عن طريق دفتر كان بحيازته يسجل في مكسبه من اجبارهن على الدعارة ومسجل اسم كل واحدة منهما في صفحة لتدوين لقاءات الزبائن.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين، مضمونه أن المجني عليها من جنسية آسيوية محتجزة في شقق مفروشة من قبل المتهم ويجبرها على ممارسة أعمال الدعارة، فتم ضبط المتهم وتحرير المجني عليها وأخرى، وتبيّن أنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل، وتواصلت مع المتهم رفقة صديقتها، حيث حجزهما في شقة بالجفير وأجبرهما على العمل في مجال الدعارة، وكان يتكسب من وراء عمل المجني عليهما في ذلك المجال عن طريق إجبارها بجميع طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأفادت المجني عليها ان المتهم اعتدى عليهن واجبرهن على لقاء الزبائن كما أنه وضع منوما في مشروب لصديقتها واعتدى عليها جنسيا، بعد ان منعهما من التواصل الخارجي وسرق هاتفيهما، إلى أن استطاعت التواصل مع سفارة بلدها وأبلغت بالأمر.
وأكدت تحريات الشرطة أن المتهم أجبر المجني عليهما على العمل في الدعارة، وكان يتسلم مبالغ ربع الدعارة لنفسه وفي حال رفض المجني عليها العمل في مجال الدعارة يقوم بتهديدهما، وكان قصده من تلك الأفعال الكسب من وراء أعمال الدعارة كما عثر بحوزته على دفتر به ورقتان مسجل اسم كل واحدة منهما في صفحة ومسجل به ريع الدعارة.
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