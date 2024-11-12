((جينيسيس)) و((فيرست موتورز)) رعاة ذهبيين لمعرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستقوم‭ ‬جينيسيس‭ ‬وفيرست‭ ‬موتورز‭ ‬بتوفير‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬سياراتهما‭ ‬الفخمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سيارات‭ ‬جينيسيس‭ ‬ G ‭ ‬90‭ ‬و G ‭ ‬80،‭ ‬للوفود‭ ‬والضيوف‭ ‬المميزين‭ ‬الذين‭ ‬سيحضرون‭ ‬المعرض،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

سيقام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬المنتظر‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬ويحتفل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬بمسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬عامًا،‭ ‬وهو‭ ‬منظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فارنبورو‭ ‬إنترناشونال،‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جينيسيس‭ ‬وفيرست‭ ‬موتورز‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المعرض‭ ‬كمنصة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الطيران‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نواف‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعزز‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬للمعرض‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‮»‬

وأضاف‭ ‬عمر‭ ‬الزبيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬جينيسيس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭: ‬‮«‬يشرف‭ ‬جينيسيس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬وهو‭ ‬حدث‭ ‬يتماشى‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والفخامة‭ ‬والتميز‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬وإظهار‭ ‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬الكبير‭ ‬بخدمتها‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬وأشاد‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬لدورهما‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭. ‬كما‭ ‬أقر‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الست‭ ‬الناجحة‭ ‬السابقة‭ ‬للمعرض‭ ‬الطيران،‭ ‬وعزا‭ ‬نجاحها‭ ‬إلى‭ ‬مساهمات‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬البارزة،‭ ‬التي‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬الحدث‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬