Wednesday, 13 November 2024 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جينيسيس)) و((فيرست موتورز)) رعاة ذهبيين لمعرض البحرين الدولي للطيران

11/12/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جينيسيس‭ ‬وفيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لعلامة‭ ‬جينيسيس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توثيق‭ ‬ذلك‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬السابق‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستقوم‭ ‬جينيسيس‭ ‬وفيرست‭ ‬موتورز‭ ‬بتوفير‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬سياراتهما‭ ‬الفخمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سيارات‭ ‬جينيسيس‭ ‬ G ‭ ‬90‭ ‬و G ‭ ‬80،‭ ‬للوفود‭ ‬والضيوف‭ ‬المميزين‭ ‬الذين‭ ‬سيحضرون‭ ‬المعرض،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

سيقام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬المنتظر‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬ويحتفل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬بمسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬عامًا،‭ ‬وهو‭ ‬منظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فارنبورو‭ ‬إنترناشونال،‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جينيسيس‭ ‬وفيرست‭ ‬موتورز‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المعرض‭ ‬كمنصة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الطيران‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نواف‭ ‬خالد‭ ‬الزياني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعزز‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬للمعرض‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‮»‬

وأضاف‭ ‬عمر‭ ‬الزبيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬جينيسيس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭: ‬‮«‬يشرف‭ ‬جينيسيس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬وهو‭ ‬حدث‭ ‬يتماشى‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والفخامة‭ ‬والتميز‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬وإظهار‭ ‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬الكبير‭ ‬بخدمتها‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬وأشاد‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬لدورهما‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭. ‬كما‭ ‬أقر‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الست‭ ‬الناجحة‭ ‬السابقة‭ ‬للمعرض‭ ‬الطيران،‭ ‬وعزا‭ ‬نجاحها‭ ‬إلى‭ ‬مساهمات‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬البارزة،‭ ‬التي‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬الحدث‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

MENAFN12112024000055011008ID1108879066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث