((جينيسيس)) و((فيرست موتورز)) رعاة ذهبيين لمعرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت جينيسيس وفيرست موتورز، الوكيل الحصري لعلامة جينيسيس في مملكة البحرين، اتفاقية الرعاية الذهبية لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024، حيث تم توثيق ذلك رسميًا من خلال مراسم توقيع مع محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات السابق.
وفي إطار هذه الشراكة ستقوم جينيسيس وفيرست موتورز بتوفير أسطول من سياراتهما الفخمة، بما في ذلك سيارات جينيسيس G 90 و G 80، للوفود والضيوف المميزين الذين سيحضرون المعرض، ما يعزز التزام الشركة الثابت تجاه هذا الحدث العالمي.
سيقام معرض البحرين الدولي للطيران المنتظر بشدة من 13 إلى 15 نوفمبر في قاعدة الصخير الجوية، تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويحتفل هذا الحدث المرموق بمسيرة المملكة في مجال الطيران على مدار 75 عامًا، وهو منظم بالتعاون مع فارنبورو إنترناشونال، ووزارة المواصلات والاتصالات، وسلاح الجو الملكي البحريني.
وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بين جينيسيس وفيرست موتورز لدعم مبادرات وزارة النقل والاتصالات في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يزيد من مكانة المعرض كمنصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الطيران.
من جانبه، قال نواف خالد الزياني المدير العام لشركة فيرست موتورز: «إنه لمن دواعي فخرنا أن ندعم مثل هذا الحدث المهم الذي يرفع اسم المملكة في المحافل الدولية، ويعزز قطاع الطيران في المملكة. وتأتي رعايتنا للمعرض تأكيداً لالتزامنا المستمر ببذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على مكانة مملكة البحرين والنهوض بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030»
وأضاف عمر الزبيدي الرئيس التنفيذي في جينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا: «يشرف جينيسيس أن تكون جزءاً من معرض البحرين الدولي للطيران، وهو حدث يتماشى تماماً مع قيم علامتنا التجارية في الابتكار والفخامة والتميز. نتطلع إلى المساهمة في نجاح هذا الحدث المرموق وإظهار التزامنا تجاه المنطقة».
وأعرب الزياني عن فخر فيرست موتورز الكبير بخدمتها كشريك استراتيجي يسهم في نجاح معرض البحرين الدولي للطيران. وأشاد بكل من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني لدورهما المحوري في تنظيم هذا الحدث البارز. كما أقر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في الدورات الست الناجحة السابقة للمعرض الطيران، وعزا نجاحها إلى مساهمات الشركات البحرينية البارزة، التي رسخت مكانة الحدث محليًا وإقليميًا ودوليًا.
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