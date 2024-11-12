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وزير الصناعة والتجارة يفتتح قاعة عرض شركة غاز البحرين

11/12/2024 7:08:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ورفد‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬قاعة‭ ‬عرض‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬بشار‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬والشركة‭.‬

وخلال‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المنتجات‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬تركيبات‭ ‬الغاز‭ ‬وخطوط‭ ‬الأنابيب،‭ ‬وغازات‭ ‬التبريد‭ ‬والتكييف،‭ ‬وخزائن‭ ‬المطابخ‭ ‬الإيطالية،‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ومعدات‭ ‬خدمات‭ ‬الطعام،‭ ‬ونطاقات‭ ‬الطهي،‭ ‬ونطاقات‭ ‬الأفران،‭ ‬وأسطح‭ ‬الطاولات‭ ‬للمستهلكين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬1962‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحسن،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تطورت‭ ‬شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬توزيع‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬معدات‭ ‬المطبخ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومتجر‭ ‬شامل‭ ‬لجميع‭ ‬متطلبات‭ ‬معدات‭ ‬المطبخ،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬احترافية‭ ‬أو‭ ‬منزلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تعد‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭ ‬موردًا‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬أنظمة‭ ‬توزيع‭ ‬الوقود‭ ‬وإدارته‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬غازات‭ ‬التبريد‭.‬

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