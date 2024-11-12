رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: دور حيوي لشرطة المجتمع في تعزيز الأمن والسلامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الدرازي‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬لشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬وبين‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وخصوصًا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للمخاطر‭ ‬مثل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬مشتركة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والفهم‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬العميد‭ ‬السيد‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بفتح‭ ‬قنوات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بدورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬