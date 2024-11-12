رئيس الوطنية لحقوق الإنسان: دور حيوي لشرطة المجتمع في تعزيز الأمن والسلامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العميد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، بحضور الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة مراكز الاحتجاز والمرافق، وعدد من ممثلي إدارة شرطة المجتمع في الوزارة.
وخلال اللقاء أكد الدرازي الدور الحيوي لشرطة المجتمع في تعزيز الأمن والسلامة داخل الأحياء وبين مختلف الفئات الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين الجانبين في تنفيذ المبادرات التي تركز على حقوق الإنسان وخصوصًا تلك التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأطفال والنساء وكبار السن.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية وشرطة المجتمع لدعم مختلف الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مشتركة بما في ذلك طاولة مستديرة لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال خلال العام الجاري، بهدف رفع مستوى الوعي والفهم حول قضايا حقوق الطفل.
من جانبه، عبّر العميد السيد عن ترحيبه بفتح قنوات جديدة للتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بدورها الفعال في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في المجتمع.
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