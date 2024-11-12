26 نوفمبر الجاري يوما دراسيا لجميع المدارس الحكومية عبر نظام التعلم عن بعد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد عكفت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومتها الإلكترونية الخاصة بنظام التعلم عن بعد، وذلك بهدف دمج عدد من الإعدادات التقنية التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة عمل النظام عبر تقنية الفصول الافتراضية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت.
ولذلك، فإن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ يوم دراسي كامل عبر نظام التعلم عن بعد لجميع طلبة المدارس الحكومية لاختبار كفاءة النظام وتقييم الإعدادات الإضافية فيه والتعرف على أهم التحديات التقنية إن وجدت بهدف وضع المعالجات اللازمة لها.
وعليه، فقد تقرر تنفيذ اليوم الدراسي عبر نظام التعلم عن بعد يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2024، وستقوم وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية بتوفير جميع التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا اليوم، عبر توزيع الجداول الدراسية وشرح آلية الدخول والتفاعل.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن نجاح استخدام واختبار هذا النظام يتطلب تعاون الطلبة الأعزاء وأولياء أمورهم الكرام، من خلال الالتزام بجداول الحصص الافتراضية والمشاركة فيها، طبقاً لما سوف توفره المدارس من تعليمات وإرشادات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من تطبيق يوم دراسي بنظام التعلم عن بعد هو الحصول على التغذية الراجعة من النظام ومن الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بشأن كفاءته وجودة عمله وأي تحديات تطرأ أثناء استخدامه، بالإضافة إلى اختبار عمل إعدادات التنبيه المبكر، ورصد الحضور والانتظام والانصراف، وفاعلية عمليات التقويم، وغيرها.
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