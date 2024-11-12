26 نوفمبر الجاري يوما دراسيا لجميع المدارس الحكومية عبر نظام التعلم عن بعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولذلك،‭ ‬فإن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ستقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬كامل‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لجميع‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لاختبار‭ ‬كفاءة‭ ‬النظام‭ ‬وتقييم‭ ‬الإعدادات‭ ‬الإضافية‭ ‬فيه‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التقنية‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬المعالجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭.‬

وعليه،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬لتاريخ‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وستقوم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬بتوفير‭ ‬جميع‭ ‬التعليمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬عبر‭ ‬توزيع‭ ‬الجداول‭ ‬الدراسية‭ ‬وشرح‭ ‬آلية‭ ‬الدخول‭ ‬والتفاعل‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬استخدام‭ ‬واختبار‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬يتطلب‭ ‬تعاون‭ ‬الطلبة‭ ‬الأعزاء‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬الكرام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بجداول‭ ‬الحصص‭ ‬الافتراضية‭ ‬والمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬طبقاً‭ ‬لما‭ ‬سوف‭ ‬توفره‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬تعليمات‭ ‬وإرشادات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬بنظام‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬ومن‭ ‬الطلبة‭ ‬والمعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بشأن‭ ‬كفاءته‭ ‬وجودة‭ ‬عمله‭ ‬وأي‭ ‬تحديات‭ ‬تطرأ‭ ‬أثناء‭ ‬استخدامه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬عمل‭ ‬إعدادات‭ ‬التنبيه‭ ‬المبكر،‭ ‬ورصد‭ ‬الحضور‭ ‬والانتظام‭ ‬والانصراف،‭ ‬وفاعلية‭ ‬عمليات‭ ‬التقويم،‭ ‬وغيرها‭. ‬