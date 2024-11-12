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نجاح إزالة ورم خبيث يزن 6.5 كجم من رحم سيدة خمسينية بمستشفى ابن النفيس

11/12/2024 7:08:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭:‬


نجح‭ ‬فريق‭ ‬جراحي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬بمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬ورم‭ ‬ليفي‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬سيدة‭ ‬خمسينية‭ ‬يزن‭ ‬6‭.‬5‭ ‬كجم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬السيدة‭ ‬من‭ ‬انتفاخ‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬ونزيف‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬والحركة،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬عمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬السريرية‭ ‬وجميع‭ ‬الفحوصات‭ ‬الاخرى‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬كتلة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬وكبيرة‭ ‬الحجم‭.‬

تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جراحي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هدى‭ ‬الجفيري‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬بمساعدة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جيتنا‭ ‬اخصائية‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬والدكتور‭ ‬حامد‭ ‬مبارك‭ ‬أخصائي‭ ‬التخدير‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المريضة‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويعدّ‭ ‬ذلك‭ ‬إنجازا‭ ‬جراحيا‭ ‬يسجل‭ ‬لمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭.‬

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