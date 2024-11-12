نجاح إزالة ورم خبيث يزن 6.5 كجم من رحم سيدة خمسينية بمستشفى ابن النفيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت لمياء إبراهيم:
نجح فريق جراحي في قسم النساء والولادة بمستشفى ابن النفيس في إزالة ورم ليفي من رحم سيدة خمسينية يزن 6.5 كجم بعد ان كانت تعاني السيدة من انتفاخ في البطن ونزيف وصعوبة في التنفس والحركة، وعليه تم عمل الفحوصات السريرية وجميع الفحوصات الاخرى المطلوبة والتي كشفت عن وجود كتلة غير اعتيادية وكبيرة الحجم.
تم تشكيل فريق جراحي برئاسة الدكتورة هدى الجفيري استشاري جراحة النساء والولادة بمساعدة الدكتورة جيتنا اخصائية النساء والتوليد والدكتور حامد مبارك أخصائي التخدير.
يذكر ان المريضة بحالة جيدة، ويعدّ ذلك إنجازا جراحيا يسجل لمستشفى ابن النفيس.
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